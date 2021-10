Edurne se marca su primer baile de TikTok con la pequeña Yanay y es todo ternura

Edurne está viviendo una etapa muy dulce tanto en lo profesional como en lo personal. Ahora mismo es la estampa de la felicidad y el referente para muchos que ya quisieran poder disfrutar de todo lo que ha conseguido en los últimos años.

Hace ya más de 15 años que la conocimos en Operación Triunfo, tanto que eso ha pasado ya a un segundo plano. Ahora es la chica de la tele, uno de esos rostros recurrentes de Mediaset que van pasando de programa en programa, que últimamente, se ha asentado en Got Talent.

En la edición que está ahora en antena, hay una novedad, y es que empieza a hablar con la naturalidad de quien ya está experimentado la maternidad a tope, de su pequeña hija. O no tan pequeña ya.

El debut de Yanay

La feliz mamá, que ha convertido a su hija en el centro de su vida, ha compartido su primer baile de TikTok con ella. Y no han elegido Boomerang para que la pequeña se estrene en esta plataforma. Parece que todavía tendremos que esperar unas horas más para conocer la nueva canción de mamá.

No, han preferido algo más urbano, algo de hip hop: Twinnem de Coi Leray. Y lo cierto es que la pequeña no tenía más que sujetarse en los hombros de su mamá que es la que dirigía la coreografía, pero lo cierto es que les ha quedado una cosa super tierna de esas que les gustará recordar cuando ya no sea tan niña.

Son tan solo 15 segundos en los que comprobamos que a Yanay no le sorprenden las locuras de su madre y se lo pasa bien y en los que también podemos observar en la buena forma que está Edurne que, al ritmo de la música y con su hija a cuestas, es capaz de ir bajando hacia abajo al ritmo de la música para luego subir sin necesidad de apoyarse en nada. Vamos, nada que envidiar a Elsa Pataky o Pilar Rubio tan acostumbradas a hacer ejercicio con sus hijos a cuestas. Ah, y los pelos rebeldes de la pequeña siguen estando ahí.

Vamos, que este es uno de esos momentos madre e hija con los que morimos de amor. ¿Se pueden ser más bonitas? Y que conste que primero fue su chico, David De Gea, el que decidió bailar con ella en esta plataforma.