Virginia Maestro deja clara su opinión sobre Esther Aranda de ‘OT 2008’: “Ella no cantaba mal”

Ha pasado un mes desde que Esther Aranda, ex concursante de Operación Triunfo 2008, acudiera a Querido Hater para conversar con Malbert sobre su paso por el programa. La andaluza no tuvo problema en arremeter contra la ganadora de su edición: Virginia Maestro.

Esther aseguró que en el grupo de WhatsApp de su edición no está: “No están ni Virginia ni Pablo. A Virginia no la ha querido meter nadie. Bueno, algunos sí, pero es que esta muchacha no pinta nada aquí. Para mí es una mustia y siempre lo ha sido. Tiene la gracia de una lechuga”.

Una declaración que ha negado su compañero Manu Castellano, dejando claro que no todos los de aquella edición piensan que Virginia.

Virginia responde a Esther

Ahora ha llegado el momento de Virginia Maestro. La artista se ha sentado a charlar con Malbert en el programa. Por supuesto, el presentador ha querido saber qué opina sobre las declaraciones de su Esther. Virginia no ha tenido problema en contestar:

“Ante todo, es muy difícil que yo me enfade con ella porque con ese acento tiene mucha gracia incluso para llamarme mustia. Si no sabéis lo que es ser una mustia, es una lechuga. Me hace mucha gracia, porque de pronto han pasado 14 añazos y ella como que lo revive con entusiasmo”

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Virgina, lejos de meterse con su ex compañera, le ha dedicado las siguientes palabras:

“Ella cantaba muy bien. Vamos a ver, ella no cantaba mal. Si hubiese sacado un disco, yo no me lo hubiese puesto en casa”

Además, Virgina asegura que no estar en el grupo de WhatsApp es coherente con “como se portó ella en su momento”. Para terminar, Virginia ha dicho que si la tuviera delante la invitaría a hablar.

La artista también ha hablado sobre su paso por aquella edición de Operación Triunfo: “La verdad es que el recuerdo es bastante desagradable. Y al mismo tiempo te digo que a la par es muy reconfortante verlo desde mi perspectiva de hoy, de han pasado 14 años, ya no me toca, ya no me hace daño. Me hizo mucho daño entonces”.

Sobre su relación con Risto Mejide

Durante su edición, Virginia Maestro se convirtió en la concursante favorita de Risto Mejide que, por aquel entonces, ejercía de miembro del jurado. Malbert ha querido saber cómo era su relación con el presentador de Todo es mentira en ese momento:

“Yo no me fiaba nada. Yo decía: ‘Bueno, a ver por dónde va hoy el tipo’. Actualmente la relación es buena porque le tengo asociado a un momento importante de cambio muy significativo en mi vida”.

Además, Virginia ha contado que sigue teniendo relación de amistad con el publicista. Incluso estuvo invitada a su boda con Laura Escanes. Es cierto que en los últimos meses no ha hablado con él: “No, en estos momentos hay que respetar y dejar a la gente que sane”