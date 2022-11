Emotivas palabras de Michael J. Fox tras recibir un Oscar honorífico por su lucha contra el párkinson

La Academia de Hollywood celebró el pasado sábado en el hotel Fairmont Century Plaza (Los Ángeles, Estados Unidos) la 13ª edición de los Governors Awards con una emotiva gala donde Michael J. Fox, conocido por su papel de Marty McFly en la saga de Regreso al futuro, recibió el Oscar Honorífico por su labor a la hora de hablar y visibilizar el Parkinson. El actor sufre esta enfermedad desde 1991. Cuando le fue diagnosticado tenía 29 años.

Con estos galardones, La Academia premia los esfuerzos humanitarios de un cineasta más allá de su carrera y J.Fox ejemplifica esos valores. "Por la incansable defensa de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox junto con su optimismo ilimitado para cambiar el futuro de millones de personas y familias que sufren esta enfermedad", apuntaba David Rubin, Presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Woody Harrelson, amigo y actor que protagonizó con Michael la película Doc Hollywood, fue el encargado de entregarle este importante reconocimiento. Un momento en el que aprovechó para dedicarle unas bonitas palabras. "Toda tu obra aporta una gran humanidad, has demostrado cómo luchar sin perder la fe en el arte. Nunca has querido que sintieran pena por ti. Víctima, nunca, inspiración siempre. Además de talentoso, eres una gran persona", dijo.

Woody Harrelson entregándole el premio a su amigo Michael J. Fox. / VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Ante un auditorio en pie y aplaudiendo sin parar, Fox recogió el galardón Jean Hersholt Humanitarian. El actor arrancó las risas de los presentes con un discurso en el que hizo gala del característico humor con el que siempre ha afrontado la situación. Con un "Chicos, me estáis haciendo temblar. Parad", empezaba su discurso.

Pero fue cuando el intérprete mencionó su enfermedad cuando más afloraron los sentimientos entre un público repleto de estrellas de la gran pantalla como Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Colin Farrell, Brendan Fraser o Tom Hanks, entre otros. "No nos engañemos, es una putada que me lo diagnosticaran con 29 años. No aplaudáis, esto es así, son cosas que pasan y es sinónimo de estar vivos. Pero la vida también me ha dado éxito, una esposa y una familia", dijo.

Michael J. Fox besa a su esposa durante su discurso. / VALERIE MACON / AFP

El canadiense, visiblemente emocionado, recordaba el momento cuando le informaron de que solo le quedaban diez años para trabajar. " La parte más difícil de mi diagnóstico fue lidiar con esa certeza y la incertidumbre de la situación. Solo sabía que iba a empeorar. El diagnóstico era definitivo, el progreso era indefinido e incierto", indicó.

Michael J.Fox ha reconocido que permaneció siete años intentando "darle sentido a todo" y negándose a creer lo que le sucedía. "Aquel chico que salió de Canadá convencido de que haría que cualquier cosa sucediera, al menos trabajando duro y creyendo en sí mismo, ahora tenía una gran tarea por delante", explicaba.

Michael J. Fox Receives the Jean Hersholt Humanitarian Award | 13th Governors Awards

"Se lo conté a muy poca gente y ellos guardaron mi secreto. Finalmente, sentí que tenía que contárselo a todo el mundo", dijo. "Lo que ocurrió después fue extraordinario. La avalancha de apoyo del público en general, la entrañable reacción de todos mis compañeros en el negocio del entretenimiento, de todos ustedes, gracias, y de la gente con la que trabajé". El actor prosiguió relatando cómo se fue acercando a "la propia comunidad del párkinson", conociendo a "los pacientes, las familias y los médicos, los científicos líderes en ese campo".

"Una vez que me comprometí a aprender sobre la enfermedad, cada interacción, cada nueva pieza de información que reunía, cada investigador o sanitario con el que hablaba, todo confirmaba que la ciencia iba por delante del dinero. Las respuestas se podían desvelar con las inversiones adecuadas", añadía.

J.Fox agradecía a los 54 miembros de la Academia de Hollywood que optaron otorgarle a él el galardón en esta edición y a las personas que trabajan en la fundación que porta su nombre, The Michael J. Fox Foundation for Pakinson's Research, y que está enfocada en la investigación del Parkinson.

Su familia, su apoyo incondicional

Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, cuando solamente tenía 29 años. Todo comenzó en 1990, cuando se encontraba grabando Doc Hollywood, una de las películas que rodó después de la mítica trilogía de Regreso al futuro. Aunque en ese momento ya presentó los primeros síntomas, el párkinson no le fue diagnosticado hasta un año después, en 1991. Entonces creó la fundación más grande del mundo para investigar el párkinson y encontrar una cura para la enfermedad. Y por supuesto, con el objetivo de ayudar a personas que la padecen como él (desde entonces, ha recaudado más de mil millones de euros).

Michael J. Fox posa con su mujer, Tracy Pollan. / Emma McIntyre/WireImage

Sin embargo, no fue hasta el año 1998 cuando decidió hacer pública su enfermedad. Aunque ha seguido trabajando, en ese momento decidió centrarse más en asuntos como su fundación, a la que ha destinado millones de dólares, y en su vida familiar.

Durante la ceremonia, el actor estuvo acompañado por su mujer y por sus cuatro hijos, que celebraban cada momento emotivo del actor.

Sam Fox, Esme Fox, Tracy Pollan, Michael J. Fox, Aquinnah Fox y Schuyler Fox posan en 13ª edición de los Governors Awards. / Emma McIntyre/WireImage

Fox, que ha enfrentado un trágico 2022 lleno de duros momentos, incluída la pérdida de su madre, cierra el año con esta gran noticia. Todo un ejemplo de superación ante la adversidad de alguien que ha podido sentir el cariño infinito de fans y compañeros.

Diane Waren, Peter Weir y Euzhan Palcy también fueron premiados

La Academia premió también con los Oscars honoríficos a Diane Warren (compositora que lleva acumuladas 13 nominaciones a estos galardones, y que nunca antes se lo ha llevado), a la productora y directora Euzhan Palcy (la primera realizadora afroamericana en obtenerlo) y al director australiano, Peter Weir (El club de los poetas muertos, Master and Commander o El show de Truman).

Los ganadores de los Governors Awards. / VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Tras la celebración de los Governors Awards, la Academia de Hollywood entra de lleno en la carrera hacia los Oscar 2023, cuyos nominados se anunciarán el próximo 24 de enero y su 95ª edición se celebrará el próximo 12 de marzo.