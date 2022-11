Pablo Castellano reaparece y habla sobre los rumores de embarazo de su mujer María Pombo 

María Pombo acudía la semana pasada a La Resistencia y tuvo un pequeño descuido que para muchos supuso la confirmación de su segundo embarazo. La joven influencer mostró a cámara la cantidad de fotos que almacenaba en su móvil y, haciendo un vistazo rápido, se filtró (sin quererlo) una imagen de un test de embarazo y otra de una barriguita, que bien es cierto que podrían no ser suyas. Estas fotografías sumadas a otras en las que podemos ver a la joven taparse la boca con la mano y unos vídeos de Martín, su hijo, agarrando el test de embarazo terminaron de sembrar las dudas sobre el nuevo embarazo.

Tras la emisión del programa, sus seguidores más fieles rápidamente llenaron su Instagram de mensajes felicitándola. Aunque ella no se ha pronunciado sobre la noticia desde su última aparición en la televisión, ni tan siquiera en redes sociales, algo a lo que no nos tiene muy poco acostumbrados. Los rumores sobre el posible embarazo han seguido vigentes hasta la actualidad.Hace unos días pudimos verla en un evento, en el que desfiló por la Alfombra Roja, pero se negó a atender a los medios de comunicación, lo que alimentó aún más los rumores sobre su posible embaranzo.

Sin embargo, quien sí se ha pronunciado ha sido su marido, Pablo Castellano, que asistía junto con su cuñado, Álvaro López Huerta, el marido de Lucía Pombo a otro evento y en el que amablemente decidió atender las preguntas de los compañeros de Europa Press, que no dudaron en sacarle el tema de la llegada de un posible segundo bebé al hogar Pombo.

El empresario comenzó comentando que no iba a responder a nada puesto que la influencer ya había hablado todo largo y tendido en encuentros anteriores. Los paparazzis, conocedores de los rumores y el interés que suscitaba esta noticia, insistieron a Pablo y este acabó reconociendo que están “muy contentos”, pero sin entrar en más detalles. “No tengo ni idea, ya ha contestado ella lo que tenía que contestar. No hay ninguna noticia que decir”, se arrancó a decir a los micrófonos en una actitud muy honesta para después afirmar que, si hubiese algo que decir, sería la propia María quien lo explicaría.

Su cuñado que no se separó de él en ningún momento, trató de evitar las preguntas de la prensa a toda costa justificándose en que no quería hablar y meter la pata. Por lo que el secretismo sobre el posible segundo embarazo sigue al alza. Seguiremos pendientes de sus redes sociales por si próximamente hace algún comunicado, ya sea para confirmar o desmentir la noticia.