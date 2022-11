El outfit de Risto Mejide eclipsa los modelazos de Edurne y Paula Echevarría en la semifinal de ‘Got Talent’

Got Talent ha comenzado esta semana su etapa de directos con la primera semifinal de esta octava temporada. Y para una ocasión tan especial había que vestirse de gala y el jurado lo hizo. Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide, brillaron más que nunca. Y sí, hemos incluido a Risto Mejide porque él también brillo y en el sentido más literal.

En más de una ocasión ha manifestado que a él le horrorizan los brillos, por eso su compañera Edurne no pudo evitar mostrar anoche las mangas de su chaqueta que contenían unas llamas con ‘brilli brilli’.

Y mira que había repetido hasta la saciedad que eso de los brillos no le gustaba nada. Pero, pese a su oposición, no ha podido resistirse a la tendencia de este temporada. Y lo del brillo no es porque tengamos la Navidad encima, sino porque este año todo el mundo quiere brillar.

Sí, esta concesión a la moda más fashion llamó la atención de todos, tanto que llegó a eclipsar los llamativos outfits que escogieron sus compañeras. Y eso que no es la primera vez que Risto aparece en el programa con chaquetas customizadas. No olvidemos la final de Got Talent en 2019 cuando en la espalda llevaba escritos los nombres de sus hijos y un ‘te amo’ dirigido a Laura Escanes.

Eso no habría sido posible este 2022, pero está claro que una vez más ha querido lanzar un mensaje a través de su vestuario y es que Risto, está ‘on fire’.

Chicas brillantes

Pese a que su ‘brilli brilli’ llamó la atención, nada que ver con el lucieron Edurne y Paula Echevarría que también recurrieron a este recurso para una noche tan especial, aunque en su caso, a lo grande.

Edurne optó por un dos piezas multicolor. Crop de manga larga y falda midi con abertura lateral. Parecía una obra de arte abstracto andante.

Por su parte, Paula Echevarría, eligió algo más sobrio en el color, pero no por ello menos impactante. Escogió un vestido de corte años 50, con escote palabra de honor y falda con volumen, en color plata. Espectacularmente elegante. Ya nos había avistado que Abraham Gutiérrez le había llevado varias ideas para elegir.

Y no nos olvidemos de Dani Martínez, que, pese a no llevar brillos, tampoco dejó la formalidad de una noche como esta y lución un pantalón sastre con camisa y chaleco a juego que le sentaban de maravilla y otorgaban ese aire de fiesta que requería la ocasión.