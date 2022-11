Vicco es una de las participantes del Benidorm Fest 2023. La artista se ha convertido en una de las 18 candidatas a representar a España en Eurovisión 2023. Pero su carrera para llegar a Liverpool, ciudad donde se celebra este año, solo acaba de comenzar. La artista defenderá en la ciudad alicantina el tema Noche Entera. ¿Se convertirá en una de las canciones favoritas de los eurofans?

Canciones como Un trago de ti, Autocine o Con mucho gusto han sorprendido a sus seguidores y seguidoras. Apostando por un estilo pop rock en sus canciones, tendremos que ver con qué nos sorprende en Noche Entera. Seguro que nos enamora con el tema.

Para conocer un poco mejor a Vicco (quien seguro que da mucho que hablar en los próximos meses más allá del Benidorm Fest), la artista se ha enfrentado a nuestro test de las 40 cosas de LOS40.

40 cosas sobre Vicco, por Vicco

1. Nombre completo: Victoria Riba Muns

2. Año y ciudad de nacimiento: 10/03/1995, Barcelona

3. Género musical favorito: Pop

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Cuando mis padres, vecinos y gente allegada me dijeron que cantaba muy bien. Recuerdo con especial cariño que en esa época me dio muy fuerte con la canción “What you’re made of” de Lucy Silvas.

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación? Cuando entré a grabar mis primeras maquetas. Eran en inglés y quién me diría que luego acabaría escuchándolas el mismísimo Alejandro Sanz.

6. Un género musical que nunca tocarías: No cantaría nunca Ópera. Me parece un género muy complicado que requiere mucha preparación específica y técnica.

7. Un artista y una artista favoritos: Me flipa Ariana Grande y The Weekend.

8. La música que escuchabas en casa de pequeña: The Beatles, Maná, Alejandro Sanz… siempre he escuchado mucha música.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora: Automático de Maria Becerra.

10. La que odies escuchar ahora mismo: La sesión de Quevedo y BZRP. Tengo overbooking de escucharla en todos lados.

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista: Todo de ti de Rauw Alejandro.

12. El artista con el que te gustaría colaborar: Me encantaría colaborar con Recycled J o Karol G.

13. El artista que está en tu agenda de contactos: Álex Ubago.

14. Una canción tuya de la que estés orgullosa: Todavía no ha salido…

15. Si no fueses cantante, serías… de pequeña soñaba con ser astronauta o dentista.

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Desde FRIENDS pasando por Breaking Bad, Dark, La Casa de Papel…

17. Un hobby o un deporte favorito: Spinning me ayuda a desconectar mucho.

18. Lo que más te gusta de la música: Llorarla. Ponerme música para potenciar las emociones que llevo dentro, que conecte conmigo e incluso usarla de terapia componiendo.

19. Lo que menos: Que no puedo evitar no analizarla… supongo que es deformación profesional.

20. El Benidorm Fest para ti es… una oportunidad enorme para que el público escuche lo que tengo que decir además de un reto personal y estar muy cerca de poder tocar en uno de los escenarios más importantes del mundo.

21. Una palabra que defina tu canción del Benidorm Fest: Nochentera, el título la define muy bien.

22. La red social que más te engancha: TikTok

23: La red social que más pereza te da: Facebook

24. Algo que te dé pereza: Madrugar.

25. Una frase que te repites mucho: Nada es tan importante.

26. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Soy muy freak de los videojuegos. Empecé con Los Sims y he acabado viciadísima al LOL.

27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Sailor Moon.

28. Una película (o varias) que te defina: Inside Out o Up. Me encantan los dibujos animados.

29. Algo que se te da FATAL: Cocinar no se me da muy allá…

30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Con lo paranormal. Todo lo que me da miedo me encanta.

31. Tu personalidad (eres calmado, hiperactivo...): Soy piscis. Es decir, todas las emociones llevadas al extremo a la vez.

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Donkey Kong de la Game Boy.

33. Lo que echas de menos: Mi infancia, soy muy nostálgica.

34. Algo de lo que te arrepientas: De no haber vivido muy en el presente gran parte de mi vida. Siempre tenía la cabeza en el futuro o en el pasado.

35. Tu palabra favorita: Truita (tortilla en catalán).

36. Una manía: Me agarro las manos a mi misma para darme tranquilidad antes de un concierto.

37. Tatuajes: Tengo 21. A la gente le llama la atención que tenga un plato de pasta tatuado en el brazo, ¡pero es que me encanta!

38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): Hincharme a palomitas cada vez que voy al cine. Mitad dulce, mitad salado y un cubo entero para mí.

39. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… Lila.

40. Si te encontrases a tu yo de niñx, ¿qué le dirías? Cree más en ti.