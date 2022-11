Cuatro planazos que hacer en otoño en las Islas Baleares

Que no te engañen: las Baleares no son solo un destino de verano. ¡Ni mucho menos! Si te han dicho esto es porque no quieren compartir contigo la verdad: para vivir estas islas mediterráneas como un auténtico balear tienes que viajar en otoño. ¡Cómo lees! La mejor temporada para disfrutar del archipiélago como un autóctono es esta. Mismos paisajes de ensueño que en verano, temperaturas suaves y cero aglomeraciones. Las Islas Baleares son el destino perfecto para perderse en otoño (y, para que engañarse, para echarse fotos en los sitios más emblemáticos sin nadie detrás).

Aunque muchos asocien el turismo de las Islas Baleares al de sol y playa (cosa que también puedes hacer en otoño, pero con una sudadera), sus paisajes son perfectos para una escapada otoñal. Ya sea solo, en pareja o con amigos, las Baleares acogen un montonazo de planes durante esta estación.

Así que coge tu maleta, llénatela de ropa de entretiempo y pilla un ferry de Baleària para disfrutar de las Baleares como un auténtico balear. Recuerda que Baleària dispone de conexiones en ferry desde Valencia y Barcelona a Ibiza, Mallorca y Menorca.

Por si no sabes qué hacer en las islas Baleares en otoño, te dejamos cinco cosas que hacer durante esta estación. ¡Toma nota!

Visitar la Sierra Tramuntana

Aunque asociemos las Islas Baleares con el mar y la playa, también tiene una de las sierras más bonitas de España. Hablamos de la Tramuntana, un sitio perfecto para perderse y disfrutar del invierno Mediterráneo. Coger una casita en la montaña, hacer rutas y buscar setas otoñales. ¿Quién no quiere llegar a casa, poner la chimenea y disfrutar del paisaje?

Un sitio tan bonito que la mismísima Chenoa decidió celebrar su boda en esta sierra. Y es que, para los amantes de las fotos (y de subirlas a las redes sociales), es un sitio perfecto para posar con un paisaje de ensueño detrás. Además, la sierra ofrece muchas rutas para los que adoran el senderismo.

La sierra de Tramuntana / Getty / Paul Biris

Disfrutar de los pueblos baleares

No hay nada mejor que disfrutar de los pueblos de las Baleares en otoño. Alejándose de las grandes aglomeraciones, lugares tan pintorescos en la Tramuntana como Valldemosa, Deia o Sóller son perfectos para una escapada.

En la isla de Ibiza te recomendamos pasearte por algunos de sus pueblos más conocidos. Verás que durante el otoño tienen otra luz. ¿Quién no quiere perderse en Es Cibells, Sant Antoni de Portmany o Santa Eulària des Riu?

Cala Salada en San Antonio / Getty / Sergio G. Cañizares

Practicar deportes

Las islas Baleares tienen una gran oferta de deportes. Otoño es la estación perfecta para practicarlos sin obstáculos. El surf, el snorkel, el buceo o la canoa son solo algunas de las actividades que podrás hacer sin problema durante esta estación. Con un neopreno y con menos esperas que en verano, otoño es la estación favorita de los deportistas.

Además, también puedes practicar ciclismo, escalada o cualquier otro tipo de actividad. ¿Te gusta pasear en caballo por la playa? Pues en otoño es mucho más fácil en Baleares.

Practicar deportes en otoño es un auténtico lujo en las Baleares / Getty / Luca Sage

Disfrutar de la gastronomía

Las Baleares tienen una rica gastronomía. Más allá de la sobrasada (que entra mejor en otoño e invierno que en verano), las islas tienen todo tipo de productos. Con el frío entrando, esta estación es perfecta para probar algunos de los platos de cuchara más conocidos del archipiélago.

Puedes tomarte un Oliaigua, una sopa de hortalizas, hierbas y pan moreno que te hará entrar en calor; también un buen guiso de perdiz y col, coronado con panceta y sobrasada; o una lechona asada a la mallorquina. ¡Entra sola! Todo ello acompañado de un buen vino. Y es que las Baleares tienen una gran tradición vinícola.

Sin duda, las islas Baleares te esperan este otoño. Solo están a un ferry de Bàlearia de ti.