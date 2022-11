Un amigo de Georgina Rodríguez desvela la verdad de lo que ocurrió entre ella y Rosalía en los Grammy Latinos 

Georgina Rodríguez fue una de las invitadas en los Grammy Latinos 2023. La mujer de Cristiano Ronaldo viajó a Las Vegas para entregar un premio en la gala. Y claro, allá donde va ella, se analiza con lupa cada detalle.

Recorrió la alfombra roja como buena embajadora de nuestro país. “De España me gusta Rosalía y el jamón ibérico”, llegó a decir. Pero parece que la cosa se torció y al día siguiente empezaron a multiplicarse los titulares sobre la tensión que se había desatado entre la modelo y la cantante.

Se dijo de todo. Que si había tenido que viajar en primera porque no tenía el jet privado a su disposición, que si se le rompió una uña al ir a pedirle un autógrafo a Sebastián Yatra y hasta se llegó a decir que Rosalía le había negado su camerino para cambiarse de ropa.

En Cuatro al día, Rosa Conde, aseguró que Georgina se había cambiado en un baño portátil, una especie de caseta de obra. Pero, ¿qué hay de verdad en todas esas informaciones?

La verdad

Iván García, amigo íntimo de Georgina y colaborador de Ya es mediodía ha desvelado toda la verdad. “No han acertado ni en como voló. Georgina no voló en primera clase, voló en turista porque el billete era muy caro, con ella iban más personas y ella dijo, ‘o vamos todos en primera, o vamos todos en turista’ y ella fue en turista encantada, se lo pasaron super bien, como una persona más. Es verdad que Georgina es una estrella internacional, pero es una persona más y no le importa ir en turista con sus amigas”, empezó aclarando.

También negó que se le rompiera una uña al pedirle un autógrafo a Sebastián Yatra. “Es verdad que estuvieron hablando y Sebastián Yatra le dijo que era muy fan de su reality en Netflix, le estuvo diciendo que le gustaba mucho el grupo de Las queridas. Estuvo hablando con él como dos artistas internacionales, ambos”, explicó.

Y en cuanto a la uña, aclaró que “se le rompió en el cumpleaños de su hija Alana en Manchester, jugando con los niños y llegó a Las Vegas, ya la tenía rota y ordenando la habitación, se le acabó de romper y bajó a que le arreglaran las uñas”. Y confirmó que lo hizo de incógnito, con gafas y peluca: “La única verdad. Ahí sí hay foto y por eso es la única verdad que han podido contar porque, de lo demás, como no hay nada, se lo han inventado absolutamente todo”.

En cuanto a lo de cambiarse en un baño portátil, parece ser que tampoco es cierto. “Entregaba un premio al principio de la gala. Quería cambiarse de vestido. Llegó y fue tal revuelo que, al espacio que los Grammy le habían dejado para cambiarse, no llegó. Entró en un baño porque quería hacer pis y aprovechó y dijo, me cambio aquí mismo, pero no era un baño portátil de obra. Era una caseta grande, con una salita”, explicó.

Y no, parece que en ningún momento le pidió a Rosalía su camerino, aunque sí fue a saludarla. “Rosalía y Georgina son super amigas. La hermana de Rosalía es muy amiga de Georgina. Es más, todos estuvimos en el concierto de Rosalía invitados por ella. No tiene ni pies ni cabeza lo de ataque de ansiedad. El problema es que aquí se va haciendo bola con mentira que al final no van a ningún lado", afirmó.

También dijo que a ella no le afectan todas estas cosas falsas que se dicen de ella y señaló al culpable de tanta mentira: “Hay un representante español que se ha inventado esto porque estaba descontento con Georgina”.

Informaciones dispares y fuentes también muy distintas. Ahora cada cual es libre de creer una u otra versión.