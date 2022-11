Borja Voces fue uno de los chicos de la academia de Operación Triunfo en su tercera edición. Pero decidió dar un giro a su vida y dejar aparcada la música para trabajar como presentador de televisión en Estados Unidos. Allí presenta el programa informativo Primer Impacto de Univisión.

Es en ese programa donde, unos días antes de la gran noche de Rosalía en los Premios Grammy Latinos, tuvo la oportunidad de entrevistarla y hablar de temas como su relación con Rauw Alejandro.

En mitad de la entrevista la cantante recibió la llamada de su chico y eso dio pie a hablar de él y de cómo llevan su relación. “No es fácil porque la agenda de él también es complicadísima, pero siempre encontramos la forma”.

Siendo los dos cantantes, ambos se apoyan en sus respectivos trabajos. “Me encanta saber qué piensa y él siempre me pregunta ya sea en el estudio o a nivel visual. Al final las opiniones de mi madre, de mi hermana, de Rauw, son opiniones de peso”, aseguraba.

Admitió que cree en el matrimonio: “Sí, definitivo. Mi referente son las personas de mi familia que cuando he crecido he visto. Es bonito llegar a comprometerse a ese nivel y muy sagrado”.

Lo que no tiene tan claro es si ahora podría dejar su carrera a un lado por quedarse embarazada. “Es una cosa que en el futuro se verá. Yo tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría. Lo que Dios quiera, pero me haría mucha ilusión”, admitía.

Recuerdos del pasado

Han tenido tiempo para revisar fotos de la infancia. Y tiene claro lo que diría a esa niña que fue: “Le diría que fluyera, que no tuviera miedo porque al final, el plan de Dios es perfecto, me hubiera encantado que alguien me lo dijera”.

Ha hablado mucho de su familia, de lo mucho que echa de menos la tortilla de patata (con cebolla) de su madre y se emociona hablando de sus abuelas. “Las quiero mucho, son parte de mi vida desde que yo nací. Han estado ahí, me han enseñado y me han cuidado”, contaba.

De hecho, ella lleva el nombre de Rosalía por su abuela y en su disco hay una nota de voz que le envió cuando estaba en Estados Unidos. Ha dejado claro que la familia para ella es fundamental.

“Tengo miedo de estarme perdiendo cosas que tienen que ver con la gente que quiero y no poder estar ahí para ellos o no poder disfrutar de muchos momentos que son importantes para mí. Pero pienso que es un sacrificio inevitable en el oficio que he elegido”, asume.

Han recordado tiempos pasados como aquel 2017 cuando salió al escenario para homenajear a Alejandro Sanz cuando fue la persona del año en los Grammy. “Estaba tan nerviosa que me tuve que tumbar en el sofá. Y mi hermana me veía que estaba blanca”, recuerda.

También habló de Juanes: “Bebe le había enseñado una canción a Juanes y me vino a ver a actuar a Madrid y luego él vino a actuar a Madrid y me invitó a cantar con él. Siempre me ha dado consejos y ha estado ahí desde que le conozco”.

También habló de las mujeres en la industria. “Creo que cada vez hay más mujeres y más referentes y se habla de ello. Pienso que en general hay que dejar de alentar la competitividad entre mujeres. La música es arte, no es una carrera de a ver quién llega primero. Cada una tiene su propio camino”, asegura.

De gira con su equipo

La conversación comenzó centrada en su gira y el cariño que está recibiendo tanto de los seguidores como de su equipo. “Intento poner amor, buena energía como equipo. Valoro que estén aquí porque todas las personas que forman parte del tour están dejando atrás seres queridos, momentos con sus familias, otras cosas. Están siendo generosos conmigo porque están poniendo de su energía y su tiempo que es de lo más valioso que una persona tiene”.

Para acabar, hubo regalos de cumple con retraso. Borja le dio un Sr. Simi, esos peluches que son logo de una cadena de farmacias en México y que, durante la pandemia, se convirtieron en un símbolo que se ha perpetuado con el tiempo. Ahora se regalan cada vez que alguien quiere dejar claro que le ha gustado un concierto y Rosalía tiene ya una buena colección.

Pero no solo eso, Borja también le ha regalado un bote gigante de mayonesa, uno de los ingredientes básicos en casi todas las comidas de Rosalía.

Una prueba más de la sencillez y naturalidad de una estrella que brilla en el mundo entera.