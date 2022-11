Carlos Sobera pregunta por el peinado de Beatriz Trapote en ‘Pesadilla en El Paraíso’ que da para muchos memes

Beatriz Trapote ha vuelto a la televisión gracias a su marido, Víctor Janeiro. El hecho de que él haya entrado en Pesadilla en El Paraíso ha sido el detonante para volver al medio donde empezó y al que hacía tiempo que no volvía.

Y parece que se siente muy cómoda en el plató. Analiza el comportamiento de los concursantes y defiende a su marido, al que muchos acusan de mueble porque no genera las tramas de los más jóvenes.

Pero ella se mantiene fiel a sus opiniones y considera que Víctor lo está haciendo estupendamente, sin meterse en líos, sin faltarle el respeto a nadie, sin discutir y trabajando como el que más. Ya lo dijo Omar Sánchez cuando fue expulsado, sin él, esta granja no habría tirado hacia delante.

Y Beatriz no puede evitar orgullo cuando escucha esas cosas de su marido. Y ya que ha vuelto a la televisión, ha decidido hacerlo destacando y no pasando desapercibida. Así que, raro es el día que no sale algún comentario sobre su estilismo.

El peinado de Beatriz

En el último programa ha llamado la atención su vestido negro, palabra de honor y bien de escote. Lo que ha querido señalar Carlos Sobera es su peinado. Después de una de sus intervenciones le preguntaba si podía hacerle una pregunta. “Que sea fácil que tengo la lengua dormida”, pedía ella.

“Cuando ibas andando por los pasillos, ¿te ha pillado una corriente de aire o algo?”, le preguntaba sobre el peinado con volumen por el que había optado. "No me digáis que no estoy elegante”, respondía ella.

Elegante no tenemos claro, pero desde luego, llamativo, un rato y eso ha generado unos cuantos memes en redes sociales que se han tomado con humor sus pelos esa noche.

Un debate por los pelos justo el día en el que ella se ha ofrecido a pasarse por la granja para cortarle el pelo a Víctor que anda ya muy largo. Ya veremos si acaba lográndolo.

Está claro que Beatriz está disfrutando de esta nueva etapa, no hay más que echar un vistazo a sus stories para ver lo mucho que está exprimiendo esta experiencia. No para de compartir vídeos en plató disfrutando con Steisy o recordando fotos con Víctor destacando sus valores y lo mucho que le echa de menos.