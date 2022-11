Manuel González y Bea Retamal, otra guerra a resolver en la próxima expulsión de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Danna Ponce ha sido la última expulsado de Pesadilla en El Paraíso y eso le ha dado la oportunidad de nominar a alguien para batirse en duelo en la próxima expulsión. Antes de saber su nombre, hemos conocido las nominaciones del grupo.

Dani G y Víctor Janeiro salían de las quinielas al ser, uno capataz, y el otro inmune. Y la cosa ha sido bastante unánime. La nominada del grupo se ha llevado cinco votos.

Víctor: “Mi nominada de la semana es Bea. Tenía una responsabilidad, el comienzo de la faena ya que todos nos levantamos muy temprano y vamos todos a una. De ahí mi nominada”.

Daniela: “Voy a nominar a Bea. Empezó con muy buen pie, con muy buena energía, nos hemos llevado muy bien, pero creo que, poco a poco, a medida que ha ido avanzando su relación con Dani, ha ido teniendo discusiones con él y con toda la granja. Considero que ella pide que la dejen en paz, pero tiene continuas provocaciones con el resto de concursantes”.

Dani G: “Mi nominado es Israel. Es una persona falsa que tiene doble cara. Lo perdoné por tercera vez y después de la tercera traición ya no me voy a volver a equivocar. Ahí está riéndose con sus amigos cuando la semana pasada me dijo que teníamos que conseguir el bastón de capataz para ir a por Manuel e Iván. Es una persona cobarde porque después de tener ese mal gesto, se respaldó en una mentira, que luego no pudo defender. Hay que hablar las cosas a la cara”.

Bea: “Me da mucha pena tener que nominar a Israel porque si algo le tenía era cariño. Ahora, no me hace ningún tipo de gracia, es una persona graciosa para cinco minutos, pero cuando se le ve la cara real no me hace ninguna gracia”.

Manuel: “Ojalá tuviera doble voto porque nominaría al dúo Pimpinela, pero no puede ser. Nomino a Bea porque me parece una persona con poca empatía, creo que tiene mal fondo. Mi voto va para ella porque ha mostrado un comportamiento bastante malo con la mayoría de compañeros”.

Israel: “Bea empezó muy bien conmigo, le cogí bastante cariño, pero se juntó con este señor (Dani), que todo lo que toca lo destruye. Ella ha caído en las redes de este señor. Nomino a Bea porque los dos son unos manipuladores”.

Iwán: “Matemáticamente ya está decidido. Es para Bea. El vídeo de las patatas es importante porque yo paso mucha hambre aquí. Creo que es falta de compañerismo y eso ya es un motivo más que suficiente”.

Dos nominados

Con 5 votos, frente a los dos que se ha llevado Israel, la nominada del grupo ha sido Bea Retamal que no se lo ha tomado muy mal. “Creo que estoy en un concurso y no me gustaría colarme en una final si no me lo merezco y si la gente no me quiere. en mi vida he sido ganadora y perdedora de dos realities, he salido la última y he salido la primera. Confío en mi gente, en la gente que me conoce desde hace muchísimo tiempo. Si me tengo que ir serán mis actos, no será ningún compañero el que me haya echado. Me quiero quedar, seguiré dando guerra hasta que la gente quiera, no hasta que mis compañeros decidan”, le dijo a Lara Álvarez.

Después de conocer el nominado del grupo, quedaba saber para quién iba la nominación directa de Danna Ponce. “Voy a salir de aquí usando lo mismo que cuando entré, que es el corazón. Mi corazón, mi intuición y mi vibra me hace hoy ponerle este brazalete a Manuel”, dijo.

Así que, dos bandos enfrentados para la semana que viene.