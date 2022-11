Ester Expósito acierta de pleno con su 'look' en 'El Hormiguero' con la falda más solicitada

El Hormiguero 3.0 acogió en la noche del miércoles a una nueva invitada. El programa de Antena 3 de Pablo Motos tuvo la oportunidad de recibir, y no por primera vez, a una de las actrices más conocidas del panorama televisivo y cinematográfico. Una de las jóvenes que saltó al estrellato gracias a su participación en Élite: ¡Ester Expósito!

La joven madrileña visitó de nuevo el plató de Motos para hablar y promocionar su nueva película, Venus (Jaume Balagueró); un thriller de terror de los que le gustan a la actriz en la que la veremos embadurnada de sangre en la muchas de las escenas.

"Es mi género favorito, desde niña, te hablo de 6, 7 años. Vi REC con 11 años. Me lo paso súper bien, me genera adrenalina, es el género que más disfruto", comentó divertida Expósito.

Otro de los aspectos que más pareció disfrutar durante el rodaje de la película fue con su físico. "Me gusta mucho inventarme la estética del personaje y me apetecía hacer uno que tuviera heridas en la cara. Me divirtió mucho quedar con la maquilladora para crearlo", relató.

El outfit militar de Ester Expósito en El Hormiguero

Trancas y Barrancas consiguen las mejores respuestas de Ester Expósito #ExpósitoEH pic.twitter.com/bzh3NpRgrW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 23, 2022

Si por algo es conocida la intérprete es por su atrevimiento y apuestas en sus apariciones. Aunque ella misma se ha descrito como una persona "muy tímida", hemos podido ver a una Ester Expósito que acapara todas las miradas en las alfombras rojas.

Ya sea con un look más elegante, como el vestido blanco que lució en el Festival de Venecia o el traje total black del Festival de San Sebastián en 2022, o uno más arriesgado, como el mono atigrado con el que sorprendió en Milán antes de verano, a la madrileña le gusta probar y apostar con diferentes outfits.

Aunque normalmente, su estilo habitual suele ser más moderno y urbano; uno con el que siempre acierta. También lo hizo con su elección para acudir a El Hormiguero, donde pudimos verla con su makeup no makeup y su melena al aire.

Ester Expósito y su 'look' en 'El Hormiguero'. / Atresmedia

Pero su acierto total fue la ropa que eligió para ir a divertirse al programa de Pablo Motos. Expósito optó por un conjunto cómodo, quizá algo atrevido para algunos, pero muy urbano y, sobre todo, popular.

Como se pudo ver en las imágenes del programa, su look se basó en un top negro asimétrico (lo puedes tener en Zara o H&M) que deja el ombligo al descubierto y una falda cargo o tipo parachute (que puedes encontrar en Pull&Bear o Bershka) de color verde militar con detalles de cremallera y unas botas negras de altura. En las manos, la joven lució una manicura con el negro brillante, el color del invierno.