Ana Milán desvela el origen de sus arrugas

Ana Milán es de esas mujeres que no tiene filtros a la hora de hablar y lo hace de manera directa, honesta y sin prejuicios. Y ha encontrado en las redes sociales un buen lugar para expresarse y decir las cosas tal y como las sientes.

Además, de vez en cuando, recurre a textos literarios para hacer llegar algún mensaje, el último de Julio Cortázar: “Yo ya era así antes de que tú llegaras, caminaba por las mismas calles y comía las mismas cosas. Incluso antes de que llegaras yo ya vivía enamorado de ti y a veces, no pocas, te extrañaba como si supiera que me hacías falta…” Esto lo escribió Julio Cortázar, aunque me hubiera gustado escribirlo a mí”.

Una manera de decir que nadie ha sido capaz de cambiarla, ni siquiera ninguna pareja de las que ha podido tener. Algo que lo que han incidido muchos libros de pareja. Y es que hay muchas mujeres que cuando se enamoran se adaptan a los gustos de sus parejas y cambian o renuncian a ciertas cosas de sí mismas.

Ella ha dejado claro que no. Y compartía este mensaje junto a tres fotografías en la que podemos verla con un look total black con jersey de lana y pantalones de cuero. Encima, una gabardina tan propia del otoño. Y cada foto tenía un mensaje.

Defendiendo las arrugas

“La segunda foto está desenfocada. Es lo que tiene la alegría. Y sí, lo de la tercera foto son arrugas. Es lo que tiene la alegría 😊”, confesaba. Y así es como hemos sabido que se confiesa una mujer alegre y que esa alegría es la causante de sus arrugas y que, a diferencia de algunos, este paso del tiempo lo lleva a las mil maravillas.