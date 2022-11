“Pareces bobo... Me caes fatal”: La despedida de Ana Milán de Twitter con mensaje directo a Elon Musk

"Pareces bobo... Me caes fatal". Con ese mensaje tan directo a Elon Musk se ha despedido Ana Milán de Twitter anunciando que ha cerrado su perfil en esa red social. La actriz se ha hartado del odio que impera en la red social y que la ha convertido en un blanco de las críticas de muchos 'trolls' como ella misma los define.

La intérprete siempre se ha mostrado muy crítica con las políticas de la derecha en comunidades como Madrid y ello le ha valido la enemistad de miles de personas que diariamente se encargan de insultar y faltar al respeto como ha publicado en su cuenta de Instagram.

"He cerrado Twitter porque para mí no tiene sentido prestarle atención a una red social que tiene más de red que de social. Donde insultar sale gratis. Además, Elon y sus despidos me caen fatal" anunciaba Ana Milán en el día de ayer.

Una decisión extrema que llega poco después de que se convirtiera en tendencia la posibilidad de que Twitter cerrara por los despidos y por las renuncias masivas de trabajadores. La nueva dirección ideológica de la red social que ha devuelto las cuentas a celebridades polémicas como Donald Trump o Kanye West que son parte de la derecha más reaccionaria de Estados Unidos.

Ana Milán no ha especificado que su decisión tenga que ver con esto, precisamente. Pero desde luego todo suma. "A mí me gusta marcharme antes de que me echen y más cuando la fiesta se pone fea. Y quiero tener la sensación de que sí se puede hacer algo. De que si lo que haces no me gusta te digo adiós. Así que Ciao, Elon. Ciao, trolls cobardes".

"Me marcho de Twitter sabiendo que echaré de menos el talento y la carcajada espontánea de desconocidos. Elon, pareces bobo. Ahí te quedas con los trolls. A los que queráis, nos vemos en Instagram. Salud" escribía la intérprete.