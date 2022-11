Violeta Mangriñán pone fin al problema en su sonrisa y sus seguidores opinan: “Te han estropeado”

Violeta Mangriñán es una de las influencers más activa en redes respecto a lo que se refiere a hablar de su vida privada. La joven comparte en sus stories de Instagram todos los pasos que da en su día a día: desde cómo es estar con su pequeña Gala, cómo se organiza cuando se va de viaje, cómo avanzan las obras de su casa en Valencia hasta cómo se prepara sus famosas tortitas y sus matcha, entre otras muchas cosas.

Igual que comparte todo lo bueno, su naturalidad también la lleva a hablar de las peleas con Fabio, algo de lo más normal en una pareja y de sus complejos. Desde hace unos meses, Violeta ha notado su "sonrisa rara", algo que ha confesado que antes no se le notaba tanto, pero que cada vez más.

Como cada vez que asiste a un evento, hace unas semanas, Violeta compartía unas imágenes enseñando su look en las que se le veía de lo más feliz. En una de esas instantáneas, la influencer aparecía posando y aprovechaba para mostrar lo que pasa cada vez que sonríe: "Se ve tal que así, cosa que antes no me pasaba y no, no me gusta nada", escribía.

La creadora de contenido, que es íntima amiga de Carba Barber, la médica estética, no tardaba en ponerse en sus manos y preguntarle cual era la solución a ese traumita: "Carla me ha dicho que botox", revelaba diciendo lo que necesitaba para ponerle solución.

Le pone solución y sus seguidores opinan

Apenas han pasado 20 días desde que Violeta anunciase que se iba a poner en manos de su amiga. Ella misma subrayaba que enseñaría "el antes y el después" de pasar por quirófano, pero en estos días no se ha manifestado al respecto.

Sin embargo, tras asistir este jueves a un evento de una reconocida marca y compartir varías fotografías, sus seguidores se han percatado del cambio de sonrisa. Algo que no han dudado en comentarle a la influencer que, impactada con la reacción, ha recopilado varios mensajes y los ha compartido:

"Violeta, no sé qué te han hecho en la boca, pero te han estropeado bastante. Tenías una sonrisa preciosa que ya no es igual" o "Violeta tienes boca y dientes de caballo cuando relinchan. ¡Vaya encías!", son alguinos de los desagradebles comentarios que ha tenido que aguantar. A etos se le han sumado los que le han críticado no ser nada natural: "Qué asco, todo lo tienes artifical"; "Érais iguales, pero ya no con tantas operaciones y bótox". Sin duda, unas críticas que han dejado sin palabras a Violeta y que ha reaccionado poniendo: "No words".