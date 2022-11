El problema de Violeta Mangriñán en su sonrisa que le hará pasar por quirófano

Violeta Mangriñán es una de esas influencers que nos cuentan todo (o casi todo) en su perfil de Instagram, y para un buen amante de las redes sociales no hay nada mejor que eso. Una forma que nos permite conocer más a la persona y, sobre todo, los detalles más íntimos de su vida y de su día a día.

El pasado mes de agosto, la joven daba a luz a su primera hija, Gala, junto al reconocido cantante Fabbio Colloricchio. Un nacimiento con el que la vida de ambos daba un giro de 180º, convirtiendose la pequeña en su principal prioridad.

Han sido unos meses en los que tanto la influencer como el artista han vivido miles de primeras veces que le han hecho aprender todas las caras posibles de la maternidad. Sin embargo, también han habido otras con las que han experimentado algunos de los miedos que surgen tras convertirse en padres.

En todo momento, la valenciana ha hecho partícipe a sus seguidores de todos los cambios que ha ido sufriendo su cuerpo durante los nuevo meses de embarazo, y tras dar a luz, también ha mostrado su recuperación. Un hecho por el que muchas veces ha sido aplaudida, pero en la mayoría de casos, ha sido criticada.

Poco a poco, Violeta ha ido retomando sus compromisos laborales y, aunque a veces, estos le sacan su lado más sensible por tener que dejar a su bebé en casa, lo cierto es que lo disfruta mucho.

Este miércoles la exconcursante de Supervivientes asistía al preestreno de Dulceida Al Desnudo. Una noche en la que resaltó con su vestidazo negro, condición indispensable para poder ir, y en la que posó en el photocall derrochando felicidad. Sin embargo, tras llegar a su casa y compartir con sus seguidores algunas instantáneas hechas durante la noche, Violeta se dio cuenta que a su sonrisa le pasaba algo.

¿Qué le ha pasado?

La valenciana ha compartido en sus stories que desde hace meses nota su "sonrisa rara", un hecho del que ha confesado que no se lo notaba tanto, o al menos, hasta ahora. Tras ello, ha compartido una imagen sonriendo: "Se ve tal que así, cosa que antes no me pasaba, y no, no me gusta nada", escribía, subrayando que no quiere "dejar de sonreír, pero...".

Violeta no dudo ni un segundo en escribirle a su amiga Carla Barber, quien tiene su propia clínica de estética: "¿Qué solución tiene esta sonrisa? ODIO" le transmitía. La médica que tampoco tardó en contestarle, le afirmó que lo que tiene es "sonrisa gingival".

Violeta ha mostrado el problema que tiene en su sonrisa / Instagram @violeta

No tardaron en llegarle las preguntas de sus followers sobre cuál era la solución, pues muchos se sentían identificados con ella: "Carla me ha dicho que botox", respondía Violeta que hoy pondrá "arreglo al asunto" y mostrará "el antes y depués".