La audiencia tiene un calificativo para Tania Deniz de ‘La isla de las tentaciones’: Hipócrita

Tania Deniz está viviendo una doble vida en La isla de las tentaciones. Por un lado, se quita su alianza y se deja querer por Hugo Paz en su villa y, por otro, se indigna con las imágenes de Samu cada vez más cerca de su tentadora. Muchos no logran entenderla.

Desde que Hugo Paz llegó a la isla como soltero vip, la conexión que hubo entre ellos es evidente. Han llegado, incluso, a besarse y tienen apodos cariñosos, de esos que se utilizan en el contexto de una pareja.

Cualquier diría que ha encontrado reemplazo para su chico que, después de mucho llorar viendo este comportamiento de su chica, ha decidido dejarse llevar también. Ha sentido atracción por Jessica y sus juegos cada vez son más comprometidos.

En su última hoguera, Tania ha visto a Samuel muy cómodo y cariñoso con ella en la piscina y no le ha gustado nada. “Es que me da asco, ya lo consiguió”, aseguraba, “se la estaba montando en la piscina”.

“Espero que cuando lo vea aquí no se lo ocurra soltar ninguna lágrima, porque me voy, porque a mí no me va a dejar más de mala, se acabó. Que pongan mis imágenes y las de él, para ver la diferencia”, aseguraba sobre lo que pasaría en la hoguera final.

Tania aseguraba que quiere muchísimo a Samu y que él, sin embargo, “me quiere mal. Me quiere para él y, a su vez, él, estar con más. ¿Para qué vetas a Hugo si estás así? ¿Qué toque de atención es ese? Era por joderme. Déjame ser feliz. Yo realmente pensaba que iba a ver a un Samu mal y, a lo mejor, me podía cambiar algo”, aseguraba.

Comentando la jugada

Una vez de vuelta a Villa Playa no tardaba en meterse en la cama con Hugo. "Me quiere mal, me quiere fatal, encima por un puto calentón. Está despechado perdido. Estoy harta de su llanto y de que yo soy la mala porque no lloro”, le confesaba.

“Samu sigue en su línea, pero peor, porque ya no es con una, ahora es con otra. Yo con Hugo no he cambiado, es la misma conexión, me gusta y realmente no me iría con otro chico", intentaba explicar sobre la diferencia que siente entre lo que le está pasando a ella y lo que está haciendo su chico.

“Esta noche me he ido a dormir con Hugo, la verdad es que me apetecía cariño y él obviamente me lo va a dar porque siempre está atento a mí, atento a que esté bien y eso me tranquiliza mucho”, admitía ante las cámaras Tania que ha pasado su primera noche con Hugo.

Un comportamiento, el de Tania, que no toda la audiencia acaba de comprender. De hecho, cada vez son más los que califican este comportamiento como hipócrita.

Veremos qué pasa en esa hoguera final que cada vez está más cerca.