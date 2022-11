Las caras de Sandra Barneda en la hoguera de Ana y Cristian en ‘La isla de las tentaciones’ lo dicen todo

Como ya sospechábamos, la hoguera de urgencia era para Cristian para que Ana pudiera pedirle explicaciones por lo que había visto de él en su villa donde se ha dejado tentar no por una, sino por dos mujeres: Valeria y María de los Ángeles. Su intención era hacer las maletas e irse sin más, pero Sandra Barneda la convenció para una última hoguera.

Si ella no acudía, los dos tendrían que abandonar la isla. Antes de conocer su decisión, Sandra le puso a Cristian las imágenes de la huida de Ana. “Yo sabía que esto podía llegar a pasar. No entiendo tampoco cómo me pinta así. Al final yo, me he dejado llevar, he venido a ponerme a prueba. Sé que he besado a alguna chica. Sé que está mal hecho, pero tampoco ha llegado la sangre al río como para que se ponga así”, se justificaba.

Y no había más que ver los ojos abiertos de Sandra para darse cuenta de que estaba flipando con sus explicaciones. “Creo que tú puedes conocer a una persona, que te atraiga, dejarte llevar y cuando te das cuenta de lo mucho que quieres a tu pareja y que la estás cagando, frenar”, continuaba.

“Yo con Ana me siento ahogado porque siempre me lleva con la cuerda corta y eso a mí, al final, me ahoga. Es verdad que me he besado con María de los Ángeles, una chica que me atrae, pero a eso vine, a ponerme a prueba a mí y a mi relación”, exponía.

Sandra le explicaba las condiciones de esta hoguera de emergencia. Si Ana no acudía, el programa acababa para los dos. Llegó el momento de comprobar su decisión. Ana no apareció. “Bueno, supongo que ha decidido irse. El dolor no la deja pensar, creo que está muy dolida y sé que tarde o temprano voy a tener una conversación con ella. Yo la conozco y era muy probable que se fuese. Se cierra y no escucha, no deja a nadie que le dé explicaciones”, admitía.

Eso sí, tenía claro que no se había olvidado de él, aunque ahora no quisiera verlo. Pero, fue un amago, porque finalmente Ana llegó a la hoguera.

La llegada de Ana a la hoguera

“Que no se te pase por la cabeza que estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí, para decirte las cuatro verdades que te mereces porque eres un sinvergüenza”. Con esas palabras y un tono de enfado máximo llegó Ana a la hoguera de urgencia de La isla de las tentaciones

“La cara de vergüenza se te tendría que caer”, continuaba ante un Cristian que no parecía entender nada. Han llegado a este punto después de que Cristian haya tenido sus más y sus menos con Valeria y María de los Ángeles. Unas imágenes que superaron a Ana que no dudó en marcharse corriendo a su villa para hacer las maletas y abandonar.

Eran las tres de la mañana cuando ocurría eso y Sandra Barneda tuvo que salir a buscarla para proponerle este final un poco más aceptable que su huida a altas horas de la noche.

Ana le echaba en cara que no se hubiera acordado de ella en todo el tiempo de concurso mientras que él insistía en que sí lo había hecho. “Si alguien se acuerda de mí haciendo esas cosas, mejor que no se acuerde”, aseguraba Ana.

“Yo, al final, he venido aquí a ponerme a prueba. Al final he venido aquí a saber dónde están mis límites”, intentaba justificarse Cristian, pero Ana no dejaba de hacerle reproches. “Al final, lo que me duele es hacerle daño a ella y a su familia, pero, o bien por rencor cuando sonaba la alarma en mi villa…”, reconocía Cristian antes de que Ana le cortara para decirle que en su villa también había sonado y ella no había hecho nada.

Mientras ella le echaba en cara que no la había valorado nada, él insistía en que, “me duele haberte hecho daño, que sepas que te quiero, que sepas que me duele haberte hecho daño, que sepas que me jode haber hecho las cosas así”. Y ella le dejaba claro que no se creía nada.

“Que sepas que también he sabido frenar”, decía él. “Hombre, qué más te queda, ¿hacerte una orgía?”, reaccionaba ella. Y las caras de Sandra Barneda representaban a gran parte de la audiencia que no aprueban el comportamiento de Cristian. “Quizás, otra persona no frena donde yo he frenado, me duele que no sepas verlo”, insistía él.

“¿Me estás vacilando? ¿te estás riendo de mí en mi cara?”, preguntaba sorprendida Ana. Y la presentadora seguía con la boca abierta.

“¿Por qué te quejas tanto de que yo haya jugado al juego? Al final, la única diferencia entre tú y yo, es que yo me he besado con alguien. A ti te han chupado un pezón. Son bromas”, continuaba Cristian con su discurso.

“Has perdido a una tía que te quiere como nadie. Has perdido una casa que hemos hecho los dos. Has perdido un perro que para nosotros era como un hijo. ¿Qué has valorado con todo lo que has hecho?”, le decía Ana indignada con sus excusas.

“Creo que te quiero demasiado. Mucho más de lo que yo me imaginaba porque si a mí me preguntan si soy capaz de frenar en los momentos que he frenado, te hubiera dicho que no lo sé. Y a mí me encantaría ver que mi pareja, en esos momentos, es capaz de frenar. Y pase lo que pase entre nosotros, yo tengo claros mis sentimientos porque a pesar de que sienta atracción física y me guste su forma de saber, tengo bien claro a quién quiero”, seguía justificándose.

Las imágenes

Luego, Sandra puso las imágenes más hot de Cristian con María de los Ángeles. Él insistía que lo que estaban viendo eran muestras de cariño y Ana no podía seguir indignándose más ante su manera de justificarse.

“Engañas a quien quieras, a mí ya me has engañado bastante”, le aseguraba Ana que parecía tener las cosas claras. “Me da vergüenza verme”, reconocía Cristina. “Al final he venido a dejarme llevar y me he dejado llevar. Sé que he cruzado algunos límites, pero ahí, cualquier persona hubiera seguido adelante”, insistía.

El desenlace

“Es muy rencoroso y si yo le hago eso, no tengo perdón”, aseguraba Ana. “No me arrepiento de la experiencia, no me arrepiento de haberme dejado llevar, esa también ha jugado, no sé si ella se arrepiente. Sé que lo he hecho mal, pero no he pasado todos los límites”, decía él.

Después de todos los reproches Sandra les invitaba a mirarse a la cara y hablarse desde el corazón. “Te quiero con locura”, es lo primero que decía Cristian, “y pido perdón porque he besado a una chica, me he dejado llevar. He visto que he hecho cosas mal, te pido perdón, pero también he visto que te quiero demasiado y te he echado mucho de menos”.

Pero Ana se mostraba incrédula ante sus palabras, aunque terminaba rompiéndose. “He llorado mucho en esta relación y le he puesto a él siempre, antes que a mí, con un miedo siempre de que me hiciera algo de esto y me lo ha hecho. Siento decepción, mucha decepción. El perro, la casa, todo”, decía entre lágrimas.

En uno de los momentos más cómplices, cuando Cristian y Ana estaban hablando realmente entre ellos, sin importar el resto, una mariposa se ha cruzado entre ellos. Eso ha hecho que Ana se derrumbara del todo porque estaba convencida de que era una señal de su abuelo.

Cristian volví a reconocer que “la he cagado, me gustaría retroceder en el tiempo”. Y hasta ahí llegaba la hoguera. Era momento de tomar una decisión. ¿Abandonar o seguir? Cristian quería volver a la isla para demostrar a su chica que la quiere, respeta y no se iba a repetir lo que había hecho hasta ahora.

Ahora queda saber la decisión de Ana, pero eso será en el próximo programa. Desde luego, la audiencia lo tiene claro y tiene una palabra para el comportamiento de Cristian.

Veremos en qué queda esta pareja.