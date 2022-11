Nacho Taboada, el apoyo de Sara Carbonero tras ser operada de urgencia

Este lunes 21 de noviembre, Sara Carbonero volvía a revivir una de sus pesadillas. La periodista era ingresada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra tras una revisión del tumor maligno de ovario que padeció hace tres años y medio. Después de realizarle varias pruebas, el equipo médico decidía intervenirla y los medios de comunicación no tardaban en hacerse eco.

Era una reconocida revista quien daba la exclusiva y desvelaba que sus hijos Martín y Lucas se habían quedado con su hermana Irene ya que Iker Casillas se encuentra en Qatar cubriendo el Mundial para TVE.

Durante estos días, Sara no se ha pronunciado al respecto ni tampoco nadie de su familia, pero quien sí lo ha hecho ha sido el exguardameta: "La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar con la put* noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA", escribía muy enfadado.

En la salud y en la enfermedad

Su pareja, Nacho Taboada ha estado al tanto en todo momento del estado de su chica. Desde que se conoció su romance, la pareja ha demostrado en pequeños detalles que su relación va viento en popa. Y como cualquier relación, cuando las cosas flaquean, hay que estar más fuertes que nunca.

EXCLUSIVA. Primeras imágenes de Nacho Taboada visitando a Sara Carbonero (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/tgmsVIYj98 pic.twitter.com/7LTHZEdMc5 — Revista ¡HOLA! (@hola) November 24, 2022

Así lo ha hecho el artista que, muy discreto llegaba este jueves a la clínica donde era grabado, en exclusiva, por la revista ¡HOLA! Llegaba con su propio vehículo y no ha querido pararse con la prensa.

Con un rostro serio y sin quitarse la mascarilla, Nacho ha querido visitar a Sara y estar a su lado en estos duros momentos demostrando que, como dice la famosa frase, hay que estar en la salud y en la enfermedad.

¿Cómo se encuentra?

Aunque no se ha conocido más información sobre su estado de salud, su madre, Goyi Arévalo, y su amiga, Isabel Jiménez han permanecido al lado de la periodista día y noche. De hecho, ha sido en las inmediaciones de la Clínica donde se ha visto a su comadre llegar con un gran centro de flores rosas.

Además, respetando el deseo de su amiga de que su vida privada siga manteniéndose así, la presentadora de los 'Informativos Telencinco' ha asegurado a Europa Press con una sonrisa que está "todo bien".