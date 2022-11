Manuel Carrasco, Ptazeta, Omar Montes y Paulo Londra se despiden de noviembre con sus nuevas canciones

Se acabó la espera. No solo podemos disfrutar ya de las luces de Navidad en las calles de las ciudades españolas, sino que además, al llegar el final de la semana, podemos hacerlo disfrutando de los nuevos temas de nuestros artistas favoritos.

Si el pasado 18 de noviembre fueron Karol G, Bizarrap, Duki, Rosalía y El Niño de Elche algunos de los que protagonizaron las novedades musicales de la semana, prepárate porque llega otro explosivo elenco de artistas. ¡Dale al play!

Viernes 25 de noviembre

Manuel Carrasco - Eres. Uno de los protagonistas indiscutibles de la semana es el onubense, que presenta su octavo álbum de estudio Corazón y Flecha. Uno de los temas que incluye es este Eres, que él mismo presenta como una canción "venenosa y adictiva como el amor".

Ptazeta, L-Gante - Desacatá. La canaria se une al argentino en una canción de sonidos urbanos que van a convertirse en los protagonistas de la pista de baile. También escuchamos toques de cumbia y turreo, que es el estilo propio de L-Gante.

Omar Montes, Farruko - Patio De La Cárcel. Otro que está de enhorabuena es Omar Montes, que ha lanzado su álbum más personal y trabajado Quejíos De Un Maleante. En él rinde homenaje a sus raíces y nos deleita con un repertorio en el que fusiona el flamenco con otros estilos urbanos. Uno de los que colabora con él es Farruko, que se convierte, como dice el propio Omar, en Farrukito y lo acompaña en un tema de flamenco.

Paulo Londra - Por Deporte. El argentino también ha lanzado álbum. En concreto, se trata de Back To The Game, un trabajo con el que demuestra que está de regreso oficialmente después de tres años de silencio musical. Uno de los temas que incluye es Por Deporte, una canción al más puro estilo del pop urbano que cuenta con una letra de lo más pegadiza.

Nicki Nicole - Frío. Sus fans echaban de menos un tema en solitario de Nicki después del lanzamiento de Nobody Like Yo a principios de septiembre. Pero al fin lo tienen aquí. Se trata de una canción de reggaeton con la que todos los desenamorados van a sentirse identificados. Si has sentido alguna vez cómo tu corazón se congela, ésta es tu canción.

Myke Towers, Daddy Yankee - Ulala. Si pensabas que ya no ibas a escuchar nuevos temas de Daddy Yankee tras haber anunciado su retiro, estabas equivocado. Myke Towers ha conseguido unirse al rey del reggaeton en una canción cargada de buen rollo con sonidos de reggaeton y toques de dancehall. ¡A darlo todo!

Polimá Westcoast, Quevedo, Mora - Lacone. Tres nacionalidades se unen en una canción para convertirse en la protagonista de las pistas de baile. Rompen con el estilo urbano al que nos tienen acostumbrados para deleitarnos con un tema de ritmos electrónicos que nos llevan directos a una fiesta.

Vanesa Martín - Verano Eterno. La artista malagueña aterriza con su nuevo álbum Placeres Y Pecados, que es el octavo de su carrera. Uno de los temas que incluye es este Verano Eterno, que nos ofrece la inconfundible voz de la artista con un sonido de pop/rock de lo más pegadizo.

Lérica - Gafas De Sol. Otros protagonistas de la semana son estos dos gaditanos, que nos traen unos sonidos pop con toques electrónicos y urbanos optimistas y de lo más pegadizos. Escuchas Gafas de Sol es escuchar buen rollo.

Otros de los que se unen a la ola de novedades musicales de la semana son Anuel AA y MVSIS con Si Yo Me Muero, Hens con Alguien Pa Ti, Walls con Cuesta Arriba, DePol con Que Bonita y Mónica Naranjo con Toda Una Mujer.