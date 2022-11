Jennifer Lopez reaparece en Instagram y da la noticia más esperada para sus fans

¡Jennifer Lopez ha vuelto! Tras varios días sin saber nada de ella en redes y haber borrado todo el contenido de su perfil de Instagram e incluso haber cambiado su principal imagen del perfil por una totalmente en negro y no haber dejado ningún rastro de ella, la artista ha publicado un emocionante vídeo.

Parece mentira que el tiempo pase tan rápido, pero desde hace más de ocho años, la cantante no había sacado álbum. Sin embargo, eso no quiere decir que haya estado con los brazos cruzados y, durante este tiempo, ha ido sacando una infinidad de singles y distintas colaboraciones con artistas como Maluma, Bad Bunny, Gente de Zona y Wisin, entre otros.

Pero ahora parece que ha llegado el momento de volver a los escenarios y lo ha hecho por la puerta grande. Coincidiendo este mes de noviembre con el 20º aniversario de This is me... Then, Jlo ha preparado un disco de lo más especial para ella. Se trata de This is me... Now, un relanzamiento del disco que cuenta con algunas canciones extras.

La estrella estadounidense ha retrocedido en el tiempo para revivir un álbum muy especial para ella. De hecho, fue la propia Jennifer Lopez quien desvelaba que, a pesar de que muchas cosas hayan cambiado, otras se han mantenido igual: "Revive la música y el amor conmigo", publicaba adelantando que se venían muchas sorpresas.

Su evolución en el tiempo

La preparación de este disco lo ha llevado con total discreción y secretismo, hasta hoy que, por fin, lo ha desvelado. Ha sido con un vídeo donde la neoyorkina ha mostrado cómo ha sido su evolución en el tiempo: de una JLo con el pelo corto y un total look en color rosa, a una Jennifer Lopez que se quita este accesorio y aparece con el pelo largo y con un conjunto de charol negro y un top blanco.

En estos 20 años de trayectoria, ha pasado de ser 'Jenny from the block' a ser una estrella reconocida a nivel mundial consiguiendo, entre otros sueños, protagonizar la Super Bowl de 2020. No sabemos lo que nos deparará este nuevo año que está a punto de empezar, pero lo que sí tenemos claro es que, como mínimo, un disco lleno de exitazos de la mano de JLo.