Jennifer Lopez borra todo el contenido de su Instagram y ya sabemos lo que eso significa

Parece mentira pero han pasado ya más de 8 años desde el lanzamiento del último álbum de estudio de Jennifer Lopez: A.K.A. (2014). Pero eso podría cambiar muy pronto porque la diva del Bronx ha decidido borrar todo el contenido de su Instagram y ya sabemos lo que eso significa.

La cantante estadounidense no ha estado cruzada de brazos precisamente y durante todo este tiempo ha lanzado infinidad de singles (Dinero, Ain't your mama, Medicine, Pa'ti, Lonely...) junto a grandes colaboradores (Maluma, French Montana, Bad Bunny, Cardi B, Wisin, Gente de Zona...). Y si miramos a los 2 últimos años en los que ha habido más sequía musical, la cantante ha protagonizado un gran evento como el descanso de la Super Bowl así como varias películas (Hustlers, Marry Me, Shotgun Wedding, The Mother...). ¡Si hasta le ha dado tiempo a casarse!

Pero ahora parece que ha llegado el momento de volver a la primera fila del panorama musical. JL9 podría estar en camino si atendemos a la decisión de Jennifer Lopez de borrar todo el contenido de su perfil oficial de Instagram y las principales imágenes del resto de sus redes sustituyéndolas por una imagen en negro en Twitter, Facebook y TikTok.

Otras teorías sin embargo atribuyen este hecho a la celebración del 20º aniversario de su tercer disco de estudio y no al lanzamiento del noveno de su carrera. Este mes de noviembre se cumplen 20 años de la publicación de This is me... Then y Jlo podría estar preparando algún relanzamiento especial con alguna canción extra.

"Es una locura verme hablando de mostrarles a mis hijos este álbum dentro de 20 años, ¡y aquí estamos! Mucho ha cambiado... yo he cambiado... pero algunas cosas se han mantenido igual. La vida es un camino poéticamente hermoso y, a veces, roto... #20yearsofTHISISMETHEN. Hoy es el día 1 de nuestra #cuenta regresiva hasta el 25 de noviembre, que es el vigésimo aniversario del lanzamiento del álbum y para conmemorar este aniversario... Hoy lanzamos el álbum por primera vez en vinilo... así que retrocedamos en el tiempo juntos. Revive la música y el amor conmigo. ¡¡¡Muchas sorpresas quedan por venir hasta entonces!!!" publicó en sus redes en su día sobre este 20º aniversario.

Sea una teoría o la otra lo cierto es que parece que estamos ante un momento importante que dará paso a nuevo material musical de Jennifer Lopez. Será cuestión de tiempo que la intérprete neoyorquina resuelva las dudas acerca del movimiento que ha emprendido en las redes sociales sin que haya trascendido absolutamente nada.

De ser lo que todos sospechamos el proyecto musical se habría llevado en el más absoluto de los secretos. Todo el equipo de la cantante y actriz habrían conseguido evitar todas las filtraciones que suelen acompañar a este tipo de grabaciones.