"Hoy es un buen día", la importante reflexión de Sara Sálamo contra la violencia machista

Sara Sálamo no suele callarse y esto no iba a cambiar hoy. Este 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la violencia de género y la actriz, que no acostumbra a ponerse de lado cuando se trata de reivindicar las causas que le parecen justas, ha querido lanzar un breve, aunque muy profundo, comunicado al mundo en el que ha querido dejar clara su postura: la violencia contra las mujeres en todas sus formas debe acabar.

"Hoy es un buen día para decirle a tu colega que no todas sus ex están locas. Hoy es un buen día para no reírle la gracia si molesta a una mujer por la calle con comentarios sobre su cuerpo. Hoy es un buen día para pedirle que no insista si una chica ya le ha rechazado", ha escrito en un tuit la popular actriz, para después puntualizar en un segundo tuit que, por supuesto, hoy es un buen día, pero cualquier otro también lo es.

La implicación de Sara Sálamo en el activismo feminista y contra la violencia machista es tal que el pasado año 2021, con motivo de este día internacional, la delegación del Gobierno contra la violencia de género le otorgó a la intérprete el galardón a la 'Cultura Contra la Violencia de Género' por su discurso constante en las redes sociales y por usar su fama para luchar en favor de la igualdad y poner fin al maltrato.

"Creo firmemente que el antídoto para acabar con la violencia machista está en educar a nuestros jóvenes y no tan jóvenes. En las películas y series que hacemos y que vemos, en las canciones que bailamos y en los libros que leemos. Educación y cultura hoy más que nunca deberían ser hermanas para luchar contra esta lacra", dijo Sara en un discurso que, casi con total seguridad y a juzgar por los mensajes que sigue lanzando en sus redes, pronunciaría de la misma forma todavía hoy, cuando las víctimas mortales de violencia de género ascienden en España hasta 38 en lo que va de 2022, según las cifras del Ministerio de Igualdad.

Rozalén también se posiciona contra la violencia machista

Además de este alegato de Sara Sálamo, este 25 de noviembre también hemos podido ver cómo decenas y decenas de mujeres y hombres lanzaban mensajes en contra de la violencia de género en las redes sociales. Entre ellos Rozalén, quien ha aprovechado esta fecha tan especial para estrenar Pichi 2.0, una nueva versión del tema antes interpretado por Sara Montiel y Lina Morgan, que ahora se presenta como un canto contra la violencia de género y que toma el relevo a su popularísima Puerta Violeta, una de las canciones consideradas como himnos para luchar contra la violencia machista.