40 cosas sobre Meler, por Meler

Meler es uno de los grupos participantes del Benidorm Fest 2023. La banda madrileña tiene rollo, flow y un sonido fresco que no podrás quitarte de la cabeza. El trío, compuesto por Jonathan, Javier y Lorenzo, defenderán en la canción No nos moverán (tema que se estrenará, como el de sus compañeros y compañeras, el 19 de diciembre). ¿Se convertirá en una de las canciones favoritas del Benidorm Fest?

El grupo tiene varios temas lanzados como Que te vaya Mal, ¿Y cómo es él?, Me encanta o Si es contigo, que no han dejado de sumar reproducciones. Su canción más escuchada (de momento) es Alarmas junto a Lérica.

Para conocer un poco mejor a los chicos de Meler, los tres chicos se han sometido a nuestro test de las 40 cosas de LOS40.

40 cosas sobre Loren, por Loren

1. Nombre completo: Lorenzo Fernández Angulo

2. Año y ciudad de nacimiento: 1995 en Madrid

3. Género musical favorito: pop

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Subí un védeo a YouTube con una canción que había escrito cuando tenía 17 años. El hecho de que ese védeo pudieran verlo desde cualquier parte del mundo y que alguien me dijese "me la pongo en el coche todas las mañanas" es algo que me motivaba mucho. Conocer a Javi y Jonathan hace 4 años marcó la diferencia. Cualquier esfuerzo se multiplicaba por 3 y poder compartir las alegrías con dos amigos siempre es más bonito.

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación? Le tengo mucho cariño a esa primera vez. No me podía creer como iba cogiendo forma nuestra primera canción. Es como cuando sacas el árbol de navidad en diciembre (o en octubre que cada vez se empieza antes) y empiezas a decorarlo. Todo va cogiendo un color especial.

6. Un género musical que nunca tocarías: Diría death metal. Esa gente toca a una velocidad que después de un concierto necesitan 4 fisios. No estoy a la altura.

7. Un artista y una artista favoritos: John Mayer y Kacey Musgraves

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Tuve unos recopilatorio de los Beatles en bucle. Los famosos discos rojo y azul. Me acuerdo cuando me preguntaban en el colegio “¿y cuál es tu grupo o artista favorito?” “Los Beatles”. No era lo habitual. Y cuando casi no sabía hablar en el coche recuerdo bien a Carlos Cano y Juan Luis Guerra. Nada mal.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora: Street Called Main de Keith Urban

10. La que odies escuchar ahora mismo: Odiar ninguna, siempre puedes encontrar algo nuevo al escuchar una canción

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista: Pues miles, pero imagina haber compuesto “Yesterday”. Tras una discusión siempre puedes decir “sí sí, tiene usted razón, pero yo al menos compuse Yesterday”.

12. El artista con el que te gustaría colaborar: Morat, Dvicio, Ana Mena, Ed Sheeran. ¿No estarían mal no?

13. El artista que está en tu agenda de contactos: Chema Rivas ¿cuándo echamos un tenis?

14. Una canción tuya de la que estés orgulloso: Cometas. La música de la intro me encanta y me sigue transportando cada vez que la escucho.

15. Si no fueses cantante, serías… Pues estudié electrónica, así que supongo que ingeniero electrónico.

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: “Suits”. Cinco no creo, pero 3 del tirón igual si que cayeron.

17. Un hobby o un deporte favorito: Tenis

18. Lo que más te gusta de la música: Tocar en directo sin ninguna duda.

19. Lo que menos: La presión de las redes sociales

20. El Benidorm Fest para ti es… Una oportunidad para darnos a conocer y conocer a otros artistas. Y cómo no, una oportunidad para representar a España en Eurovisión que sin duda sería un sueño cumplido.

21. Una palabra que defina tu canción del Benidorm Fest: Energía

22. La red social que más te engancha: Instagram

23: La red social que más pereza te da: Facebook

24. Algo que te dé pereza: Echar gasolina. Está por las nubes.

25. Una frase que te repites mucho: No pierdas el tiempo solucionando problemas que todavía no han ocurrido.

26. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Estaba tocando en el metro para comprarme una guitarra. Fui a la tienda cuando tenía el dinero justo, pero no me convenció del todo al probarla. Le dije al de la tienda, vuelvo mañana. Salí de la tienda y volví a tocar hasta conseguir lo que me faltaba. Al día siguiente fui y la compré.

27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Homer Simpson.

28. Una película (o varias) que te defina: En mayor o menor medida cualquiera que cuente la historia de alguien que persigue sus sueños sin importar lo que opinen los demás. Se me viene a la cabeza Billy Elliot.

29. Algo que se te da FATAL: Bailar. Yo no bailo, muevo mi cuerpo como si me hubieran poseído.

30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Con la pizza. Pensé que se me pasaría con la edad y que me empezaría a gustar más el marisco y las gambas, pero no hay manera.

31. Tu personalidad (eres calmado, hiperactivo...): Definirme a mí mismo es lo más egocéntrico que existe, pero venga allá va. ¡¡Soy un crack!! Es broma. Diría que soy una persona paciente y que no se altera fácilmente ante una situación difícil. Muchas veces lo que pienso es, vale esto está pasando y yo no puedo cambiarlo, no tengo una máquina del tiempo y cambiar mi estado de ánimo no va a hacer que esa cosa cambie, así que vamos a pensar ahora cómo solucionarlo.

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Mi primer coche radio control. Aun anda por alguna caja en casa de mis padres. Me lo he pasado pipa con ese coche.

33. Lo que echas de menos: Pues va un poco en la línea de la pregunta anterior. A veces extraño ser un niño. Que tu preocupación más grande sea que se te va a agotar la bateria del coche radio control. Esa inocencia y esa forma tan sencilla de disfrutar la vida. Podemos aprender mucho de los niños que fuimos.

34. Algo de lo que te arrepientas: Y creo que es un error que cometemos a menudo todo el mundo. Juzgar las opiniones por quién las dice más de por lo qué dicen. Aun me cuesta, pero intento escuchar las palabras sin tener en cuanta de dónde vienen.

35. Tu palabra favorita: Oportunidad

36. Una manía: Beber agua antes de dormir. No tengo sed, pero oye que si no lo hago no me duermo

37. Tatuajes: No tengo ninguno, no les he cogido el gusto

38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): El olor a suavizante en la ropa. Abres la lavadora y buaaa qué momentazo.

39. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… “Basado en hechos reales” igual ya existe, pero me mola.

40. Si te encontrases a tu yo de niñx, ¿qué le dirías? Si tú crees que es posible es lo único que importa. Trata siempre de encontrar la manera y evita siempre dar con la excusa.

40 cosas sobre Javi, por Javi

1. Nombre completo: Francisco Javier Pagalday González

2. Año y ciudad de nacimiento: 9 de Marzo de 1997, Luxemburgo

3. Género musical favorito: Pop

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Tenía como referencia a mi primo, que siempre había sido un ávido fan de la música. Lo hacía parecer tan fácil y personal que me picó la curiosidad.

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación? Con 18 me atreví a grabar mi primer EP (en inglés). Estaba muy nervioso, era todo muy nuevo para mí.

6. Un género musical que nunca tocarías: Nunca digas nunca, pero por el bien del público no le haría justicia al heavy metal.

7. Un artista y una artista favoritos: Ed Sheeran / Tracy Chapman

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Con tres años tenía ya mi rincón favorito de música con tres discos que sobresalían: “Grandes Éxitos” de Chayanne, “Ole Ole” de Azúcar Moreno, y “El Amor de mi Tierra” de Carlos Vives.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora: Sigo sin quitarme de la cabeza “Quiero Decirte” de Abraham Mateo y Ana Mena

10. La que odies escuchar ahora mismo: Me lo he pensado bastante para no dar la mítica respuesta de “odiar es muy fuerte”, pero sinceramente es la verdad. En este momento no odio ninguna canción.

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista: “Vincent” de Don McLean

12. El artista con el que te gustaría colaborar: Muchos. Carlos Vives, Ed Sheeran, Taylor Swift, Abraham Mateo, Ana Mena, Juanes, Aitana…

13. El artista que está en tu agenda de contactos: Loren Fernández

14. Una canción tuya de la que estés orgulloso: No ha salido todavía…

15. Si no fueses cantante, serías… Abogado

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Primera temporada de Prison Break. Nunca me he enganchado tanto a algo

17. Un hobby o un deporte favorito: Fútbol, Lectura, Surf…

18. Lo que más te gusta de la música: Conectar con la gente, y lo generosa que puede llegar a ser.

19. Lo que menos: La constante comparativa que puede hacer uno con los logros de otros. La incertidumbre tampoco está mal

20. El Benidorm Fest para ti es… En lo personal, una oportunidad de oro. En lo musical, un escaparate perfecto de la música actual tan variada de este país.

21. Una palabra que defina tu canción del Benidorm Fest: Energía. Bueno, seguro que mis compañeros la han puesto. Fuerza.

22. La red social que más te engancha: Instagram

23: La red social que más pereza te da: Linkedin

24. Algo que te dé pereza: Correr en cinta

25. Una frase que te repites mucho: Todo va a salir bien.

26. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: He vivido en muchos lugares, entre ellos Miami, San José, Luxemburgo, Dublin…

27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Albus Dumbledore

28. Una película (o varias) que te defina: Cuestión de Tiempo, Begin Again, obviamente Harry Potter…

29. Algo que se te da FATAL: No mancharme cuando como, es horrible.

30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Galletas. No puedo tener en casa, es muy serio. De verdad. ¡Socorro!

31. Tu personalidad (eres calmado, hiperactivo...): Varia mucho, y puedo llegar a ser las dos perfectamente. Si es verdad que de chaval era muuuuy hiperactivo, y me He ido calmando, pero no del todo.

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Tenía el arco de Legolas. Me sentía muy guay.

33. Lo que echas de menos: A veces echo de menos, e intento trabajar por que así sea, el hacer música por hacer, sin un objetivo más que el disfrutarlo. Una vez que algo se convierte en trabajo lo profesionalizas mas y personalizas menos.

34. Algo de lo que te arrepientas: No saludar a Juanes en los premios de LOS40…

35. Tu palabra favorita: Calcetín

36. Una manía: Volumen de la tele siempre en múltiplos de 5. También soy muy maniático con el uso del grifo, no me gusta dejarlo abierto porque si.

37. Tatuajes: No.

38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): Es una guarrada, pero me encanta coger el pico del pan, y en el boquete, llenarlo de aceite y comerlo. Es mi momento del día.

39. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… Coincidencias

40. Si te encontrases a tu yo de niño, ¿qué le dirías? Sigue así, todo tiene su recompensa. No cambies nada de lo que vas a hacer, vas por muy buen camino. Sólo acuérdate de disfrutar el proceso. Y que todo pasa por algo. Absolutamente todo.

40 cosas sobre Jonathan, Jonathan

1. Nombre completo: Jonathan Geraint Burt

2. Año y ciudad de nacimiento: 11/01/1994, Marbella (Málaga)

3. Género musical favorito: Me gusta todo tipo de música, pero si tengo que elegir uno me quedaría con el POP.

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Siempre me ha gustado la música, y he tenido bandas de distintos tipos, pero cuando conocí a Javi y a Loren, sentí verdaderamente que esto tenía que ser mi futuro.

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación? Recuerdo la primera vez que estuve en un estudio, llegamos los 3 con unas canciones compuestas y con toda nuestra ilusión.Fuimos a casa de un conocido que se dedicaba a producir, era una casa muy normal hasta que bajabas al sótano. Parece mentira que en ese momento no quería irme de ahí y ahora estar en el estudio componiendo, grabando o incluso yo mismo produciendo sea mi día a día.

6. Un género musical que nunca tocarías: Nunca le diría que no a ningún estilo, quizás si tengo que mojarme te diría el Heavy Metal, por el simple hecho de que creo que mis cuerdas vocales no están entrenadas como para soportar una gira entera. Con lo cual ya puedes imaginar lo que admiro a los cantantes de ese género.

7. Un artista y una artista favoritos: Si solo puedo decirte uno me quedo con Camilo ya no porque oiga su música que también, sino porque lo admiro mucho como compositor, ya que comenzó escribiendo canciones para otros artistas. Y si tengo que decir una mujer me quedaría con Aitana, porque me parce que es un proyecto que ha cuidado cada detalle y ha sabido contar con un equipo profesional para cada aspecto de su carrera.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Como mi padre es músico, la música en general ha estado presente en mi casa desde siempre, el Rock diría que es uno de los géneros que más me ponía de pequeño, y escuchábamos juntos grupos como Queen, Lynyrd Skynyrd (los de sweet home Alabama), Status Quo, etc.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora: Quiero decirte de Abraham Mateo y Ana Mena.

10. La que odies escuchar ahora mismo: No tengo ningua que odie, pero es verdad que cuando voy escuchando música en el coche me deja de funcionar el reproductor, y siempre me salta de pronto la misma canción y además súper fuerte de volumen. Beast of Burden (Live) de Rolling Stones, te juro que ya no puedo oírla.

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista: La Mitad – Camilo ft Nodal

12. El artista con el que te gustaría colaborar: Morat, Aitana, Abraham Mateo, Ana Mena, Camilo, Alejandro Sanz.

13. El artista que está en tu agenda de contactos: Puede haber muchos pero Miki Nuñez es un crack, si queréis su número pedírmelo.

14. Una canción tuya de la que estés orgulloso: Yo diría que “No nos moverán” que es la canción que llevamos este año al Benidorm Fest, confío mucho en el tema.

15. Si no fueses cantante, serías… Me habría gustado montar una empresa que tuviera relación con el deporte y el fitness.

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Juego de tronos

17. Un hobby o un deporte favorito: He jugado toda mi vida al Rugby, pero a día de hoy creo que si me echo un partido tiene que recogerme el Samur.

18. Lo que más te gusta de la música: El momento de crear una canción, cómo de la nada sales del estudio, y hay una historia con una melodía con unos acordes que finalmente llegan al corazón de muchas personas. Cantarla en directo y ver a todas esas personas emocionadas gritando esas frases, también es algo que me emociona.

19. Lo que menos: La constante incertidumbre que hay alrededor de una carrera musical.

20. El Benidorm Fest para ti es… Una de las oportunidades que más importantes hemos tenido a día de hoy para demostrar, quién es Meler, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Y sobre todo una oportunidad para disfrutar de la música.

21. Una palabra que defina tu canción del Benidorm Fest: Himno.

22. La red social que más te engancha: Tiktok

23: La red social que más pereza te da: Facebook

24. Algo que te dé pereza: Cuando has tenido una tremenda comida en casa, estás agustísimo y caes en que te toca fregar y limpiar todo, es una bajona.

25. Una frase que te repites mucho: “Que arriba bro” y “Que tripeo”, creo que le he pegado estas dos frases a media industria.

26. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Todas las mañanas me doy una ducha de agua fría, porque si no me creo que todo me va a ir mal, entre otras mil supersticiones.

27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Me encantan los personajes de Friends en general y sus personalidades, sobre todo Ross que nunca le sale nada bien, seguro que no se ducha con agua fría.

28. Una película (o varias) que te defina: Soy muy soñador por eso te diría una película motivadora como “En busca de la felicidad”, “Coach Carter” o “Moneyball”.

29. Algo que se te da FATAL: Mi letra al escribir a mano es como la de un niño chico, por eso siempre escribo en mayúsculal.

30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Con el café, de hecho lo dejé una época y sentí lo que es tener mono.

31. Tu personalidad (eres calmado, hiperactivo...): Soy muy hiperactivo y obsesivo, digamos que no me gusta perder y cuando empiezo algo tengo que acabarlo.

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Los míticos tazos de Pokemon

33. Lo que echas de menos: Mi familia cuando estoy lejos de ellos, porque yo vivo en Madrid y ellos en Marbella.

34. Algo de lo que te arrepientas: De no haberme duchado con agua fría esta mañana. No hombre no me arrepiento de nada porque siento que para estar donde estoy ahora, tenía que vivir todo lo que he vivido.

35. Tu palabra favorita: Arriba

36. Una manía: Me pongo los anillos de la mano siempre en el mismo orden, también me pongo el zapato izquierdo antes que el derecho, pero luego me ato el derecho antes que el izquierdo. Me estoy dando cuenta que tengo muchas manías.

37. Tatuajes: Tengo 7 tatuajes. Una pluma, un cometa, una carita feliz, un avión de papel, el nombre de mi primer grupo, un “always”, ¿y un “why not?”.

38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): La isla de las tentaciones me vicia demasiado.

39. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… El próximo tema que sacamos se llama “No nos moverán” así que diría que así.

40. Si te encontrases a tu yo de niñx, ¿qué le dirías? No te tomes las cosas tan en serio, las cosas pasan cuando tienen que pasar, así que disfruta crack.