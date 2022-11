De Aitana a Taylor Swift: estos son algunos artistas que tienen un gemelo perdido

En muchas ocasiones hemos oído hablar de nuestro gemelo perdido. Una persona que es igual que nosotros, es decir, que tiene nuestro mismo rostro y es capaz de confundir a cualquiera, como si de nuestro hermano se tratara.

Pues bien, a los artistas también les sucede. Además, como son conocidos mundialmente es más sencillo para ellos encontrar esa cara que es igual o muy parecida a la suya. Son multitud de casos en los que vemos un vídeo donde un fan cree que es su cantante favorito o, directamente, el clon sale a la luz y se hace famoso en las redes sociales.

Vamos a recordar algunos de estos hermanos que les han salido a los famosos. Incluso personas de otro sexo, como le ha ocurrido a Harry Styles.

Taylor Swift

En el caso de la estadounidense han sido muchas las ocasiones en las que ha visto por redes sociales que alguien es idéntico a ella. Con el mismo pelo rubio y la cara dulce que caracteriza a la cantante. Hasta han conseguido confundir a algún seguidor, que ya se había emocionado al ver a la intérprete pasear por la calle.

No solo esta chica llamada Ashley ha hecho saltar las alarmas, Ferrin Grant también ha sido protagonista en más de una ocasión por el gran parecido que guarda con la cantante. Parece que Taylor, además de muchos fans, también tiene multitud de personas con sus mismas facciones.

Rihanna

En el caso de Rihanna, las alarmas han vuelto a saltar hace apenas unos días por unas imágenes de 2014 donde salía ella en el Mundial apoyando a Brasil. Cuando se publicaron las fotos por primera vez, todo el mundo pensaba que no podía ser ella, por lo que buscaron a su gemela.

Y sí, la encontraron. Se llama Priscila Beatrice, una influencer y diseñadora que ha conseguido millones de seguidores por ser igual que la cantante. Los rumores de que esa chica que animaba a Brasil era ella se apagaron al descubrir que la propia Riri había subido unas imágenes en ese año en el mismo estadio y con el mismo look.

Ariana Grande

Paige Nieman es uno de los clones que tiene Ariana Grande. Y es que la chica es igual que la cantante, un factor que, al igual que Priscila, ha sabido utilizar para conseguir más seguidores en las redes sociales y convertirse en toda una influencer. Estamos seguros de que si las ves juntas, vas a dudar de quién es Ariana y quién es Paige.

Aitana

También artistas españoles tienen algún hermano gemelo perdido que se parece demasiado y te haría equivocarte. Es el caso de Aitana con Lucía Ramos, una actriz también española a la que hemos visto en multitud de poyecciones. Ambas tienen las mismas facciones dulces, con los ojos grandes y con el flequillo característico de la barcelonesa.

Harry Styles

Accused armed robber draws attention for resemblance to Harry Styles https://t.co/GkWu29F4tS — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 3, 2021

En el caso del británico estos "gemelos" con otras personas le han llevado a meterse en problemas. Nos referimos a Jason Sanderlin, un ladrón que tiene un gran parecido con Harry Styles y que se hizo viral por ello. El joven americano tiene 21 años y ha sido acusado de múltiples crímenes.

Además, el ex integrante de One Direction tiene una gemela. Sí, sí, en femenino. Una chica anónima de la que no se ha llegado a conocer su nombre es idéntica al cantante pero en forma de mujer. En este caso, Harry lo tiene muy claro si quiere imaginarse como va a ser su futura hija.

Y a tí, ¿te gustaría encontrar a tu gemelo perdido?