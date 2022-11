¿Irreconocible? Pedro Piqueras comparte una foto de hace 50 años: “¡Qué atrevimiento!”

Hasta el momento se ha demostrado que viajar en el tiempo es un hecho imposible, pero muchos consiguen hacerlo a través de un álbum de fotos. Y si no que se lo digan a Pedro Piqueras, que nos ha llevado 50 años atrás para compartir un momento inolvidable de su carrera.

Ha sido en Instagram donde el presentador de Informativos Telecinco ha tirado de carrete y ha publicado una foto de hace cinco décadas en la que luce una brillante y sedosa melena morena. ¿Lo reconocerías?

"50 año atrás ante los micrófonos de La SER en una cena benéfica. ¡Qué atrevimiento! Y nadie pitó. @musicapopular", dice en la descripción de la foto. Hasta David Cantero ha reaccionado con emojis de unas palmas levantadas y una cara de enamorado.

Pero su compañero no ha sido el único. Numerosos usuarios han compartido con Pedro su entusiasmo por este bonito recuerdo. "No me digas que también tocas la guitarra??? Más fotos de ésta, por favor!", dice una seguidora. "Se parece usted a Camilo Sesto", añade otro. "Qué guapo", añade otro. ¡Pedro Piqueras levanta pasiones!

Un protagonista en las redes

Lo cierto es que Pedro no solo se ha llevado todas las miradas en la pequeña pantalla. Hace unos días celebraba su primera semana en Instagram, y ya ha acumulado más de 11.000 seguidores. Gracias a todas las publicaciones que ha compartido con sus fans, hemos descubierto algunos aspectos de su vida, como que en casa también es viste con camisa, que es todo un aventurero y pianista, además de compartir una gran pasión por la gastronomía, y que disfruta de las calles de Madrid.

No cabe duda de que su estreno en esta red social nos ha ayudado a acercarnos un poco más a la vida de uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Y es que todo apunta a que, además de darnos la actualidad en la pantalla, también nos la va a dar a través de nuestros teléfonos móviles, ya que se ha encargado en algunas de sus publicaciones de informarnos acerca de algunos hechos.

Bienvenido al mundo virtual, Pedro. ¡Que comience la aventura!