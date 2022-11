Cristina Pedroche confiesa cuál es el secreto de su éxito: “Estoy mejor que nunca”

Cristina Pedroche es una amante del deporte, y de eso no tenemos ninguna duda. Ya sea en México, en Londres o en Madrid, la colaboradora no perdona ni estando de vacaciones y siempre que puede saca un ratito para su rutina fitness. Unos duros ejercicios con los que consigue mantener ese cuerpazo para después presumir en redes, que mucho esfuerzo le ha costado.

Desde hace muchos años ha demostrado su pasión por el mundo del deporte y, aunque lo hace por salud, por cuidarse y mantenerse en línea, lo cierto es que también es una cuestión de diversión. No hay kilómetros que puedan con ella ni postura de yoga (por imposible que parezca) que le supere.

Además de ser toda un it girl y presumir de estilismo, de sus vacaciones de ensueño y de su día a día, a la encargada de dar las campanadas cada año desde la Puerta de Sol también le gusta mostrar algunos de sus entrenos en su perfil de Instagram. Ahora Cristina Pedroche ha querido compartir una galería de imágenes donde se aprecia la evolución que ha tenido durante estos años practicando yoga.

"Las dos primeras fotos son de ahora y la última de febrero de 2017 cuando empecé a practicar yoga", escribía reconociendo que "el progreso del que estoy más orgullosa no es el que se ve". Unas imágenes en las que muestra como su habilidad y flexibilidad a lo largo de estos cinco años han mejorado considerablemente. Asimismo, Cristina ha reconocido lo feliz que se siente por ello: "La verdad es que estoy mejor que nunca".

Sin embargo, si hay algo que siempre llama la atención a sus seguidores es el secreto que hay detrás de este progreso. Un éxito que para la colaboradora viene de la mano de "la constancia".

Arrasando en lo personal y profesional

Si respecto a lo personal Cristina nos muestra en redes que no tiene ninguna queja, en lo profesional son los medios quien se encargan de hacerlo público. Junto a su marido, Dabiz Diverxo, ha ido ampliando su negocio.

No hace ni un año que los tortolitos abrieron un nuevo negocio, Ravioxo, un restaurante más que se une a la marxa XO. Apenas hace unos días, ambos recibían su primera Estrella Michelín. Un reconocimiento que no podía hacer más feliz a la pareja que, una vez más, demuestran lo unidos que están, y no solo en lo personal.