La extraña razón por la que Jorge Javier Vázquez está vetado en una app de citas

Jorge Javier Vázquez siempre nos sorprende con anécdotas que dejan a sus seguidores con la boca abierta. En este caso, lo ha vuelto a hacer en Sábado Deluxe aprovechando la visita de Yola Berrocal. El presentador ha explicado la curiosa razón por la que fue vetado en una app de citas y las dificultades por las que pasan las celebrities.

Todo ocurrió cuando la invitada empezó a contar que en una ocasión no la dejaron entrar en una aplicación para ligar hecha solo para famosos. Entonces, Jorge aseguró quye a él le había pasado algo parecido, pero con otros argumentos.

"No me dejaron entrar", comenzó a contar el catalán, dejándo una explicación muy curiosa: "Me dijeron que, como me dedicado a esto, por si luego iba contando lo que sucedía en la aplicación", concluyó Jorge.

Tras esto, Víctor Sandoval le dije a Yola que quizá fuera el mismo motivo por el que no la dejaron entrar en la app, ya que ella también ha desvelado en algún momento detalles de su vida privada y sobre las relaciones que ha tenido. "Pero he contado muy poco", dijo Berrocal defendiéndose del colaborador.

Rafa Mora también se sumó a la charla, preguntándole a la invitada si tenía necesidad de usar este tipo de redes para ligar. Momento en el que Jorge no se pudo aguantar el comentario: "Que pregunta más antigua Rafa, si todo el mundo tiene". Sin embargo, el colaborador aclaró sus palabras: "Lo digo porque cuando yo salía de fiesta veía a Yola ligar mogollón y ahora es una persona más tímida".

Para terminar la entrevista con la estrella de los realitys, tanto ella como el presentador confesaron que llevaban mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales. "Esta noche no tienes motivos para venir Yola, porque estamos los dos igual. Tienes que venir otro día", bromeó Jorge antes de despedir a la invitada.