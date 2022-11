Tom Petty & The Heartbreakers publican 'Live at the Fillmore 1997'

A principios de 1997, Tom Petty and the Heartbreakers, con la creatividad intacta pero cansados de encabezar grandes espectáculos y de tocar el mismo repertorio todas las noches, tuvieron una idea. Reservaron en el histórico auditorio Fillmore de poco más de mil asientos de San Francisco y durante 20 espectáculos tocaron lo que quisieron, principalmente canciones que los habían emocionado e influenciado. Una de las cosas más especiales es que cambiaron el repertorio de cada concierto, introduciendo nuevos arreglos y versiones diferentes de los temas clásicos de su catálogo.

Ya está disponible en varios formatos el esperado nuevo disco en directo de Tom Petty y los Heartbreakers, Live at the Fillmore 1997. El álbum contiene canciones extraídas de seis de los veinte conciertos que el grupo ofreció en la mítica sala en el 97. Estos conciertos se convirtieron en una de las experiencias más inspiradoras y prolíficas en la historia del grupo, creando una unión especial entre el público y la banda.

Live at the Fillmore (1997) contiene más versiones que temas propios, en un claro homenaje de Tom Petty a los artistas que influyeron su carrera. El álbum incluye versiones de Bob Dylan, Chuck Berry, The Byrds, JJ Cale, The Rolling Stones, The Kinks o Everly Brothers. Incluye también colaboraciones con John Lee Hooker y Roger McGuinn (The Byrds).

El canal de radio de Tom Petty en Sirius XM ofrecerá un especial sobre el disco.

La chica americana

La canción American Girl fue escrita por Tom Petty y grabada por Tom Petty and the Heartbreakers para su álbum debut homónimo en 1976. Se convirtió en una de las canciones más populares de Petty y ha sido utilizada en varias películas y programas de televisión.

El vídeo con la versión acústica de la canción, grabado por su hija la realizadora Adria Petty (Beyoncé, Rihanna, Coldplay) y el director Jacques Naudé, se acaba de estrenar. El clip muestra la visión que Petty tenía de una moderna "chica americana" que incluía a cualquier tipo de chica. En su gira del 2017, Petty cambió la parte visual para mostrar una amplia gama de mujeres y, según su hija, este vídeo continúa esa iniciativa. Además cuenta con la participación de la bailarina Maya Taylor (Solange Knowles, Arcade Fire, St. Vincent) y con un cameo de la nieta de Petty, Everly.

Tom Petty & The Heartbreakers - American Girl (Live at the Fillmore, 1997) [Official Music Video]

American Girl fue la última canción interpretada en concierto por Tom Petty and the Heartbreakers. La tocaron para cerrar el bis de su actuación el 25 de septiembre de 2017 en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, el último concierto de su gira del 40 aniversario.

Un lustro de su muerte

El rockero Tom Petty falleció en 2 de octubre de 2017 a causa de una sobredosis tras ingerir un cóctel tóxico de siete medicamentos. El músico era encontrado inconsciente en su casa en Malibú y fue llevado al hospital, pero no pudo ser reanimado y murió horas más tarde.

Petty, quien era una figura fundamental del rock estadounidense, cuenta en su carrera con éxtitos tan reconocidos Breakdown, Free Fallin', Learning to Fly o Refugee, entre otros muchos.