Anuel AA se cae en pleno concierto y reacciona con estilo propio

Anuel AA se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las redes sociales en las últimas semanas. Y es que la noticia del embarazo de su novia, Yailin, ha sido sin duda una de las más inesperadas del año.

Pues bien. Ahora el puertorriqueño ha vuelto a ser el centro de atención tras viralizarse un vídeo en el que muestra su caída en uno de sus últimos conciertos. En concreto, ocurrió hace unas horas durante su show en el festival Flow Fest en México.

Anuel estaba interpretando su tema La2blea cuando, de repente, se resbala y aterriza en el suelo con una de sus rodillas. Rápidamente se levanta y, aturdido por lo sucedido hacía unos segundos, mira hacia el suelo para ver qué ha podido ocurrirle para acabar en el suelo. "Me caí por primera vez. Real hasta la... ¿qué?", dice el artista para continuar con la fiesta.

El momento de su caída no ha tardado en comentarse en las redes sociales. Hay algunos, incluso, que se preocupan por la salud del trapero. "Ay, Dios mío. Lo dije antes de caer, se nota muy débil", dice una seguidora. "Ahí es falta de calcio", añade otra.

"La caída de Anuel me da risa, pero lo que me da más risa es cómo la gente que estaba ahí pusieron 'la caída del Dios del Trap, la caída del millonario, se cayó pero se levantó RHLM'", dice otro anónimo. No cabe duda de que el artista es capaz de revolucionar a los usuarios en cuestión de segundos.

Como mencionamos en líneas anteriores, Anuel vive una de sus etapas personales más emocionantes. Hace unos días se conocía la noticia de su futura paternidad junto a Yailin la más viral, a quién declaró amor eterno en las redes. La publicación no tardó en inundarse de halagos y mensajes de celebración hacia la pareja, que han conocido que van a ser padres, en concreto, de una niña. ¡Enhorabuena, Anuel y Yailin!