Anuel AA confirma que Yailin la más Viral está embarazada y ya conocen el sexo del bebé

Hubo un tiempo en el que todo el mundo apostaba por la relación de Anuel AA y Karol G. Llegaron, incluso, a sonar campanas de boda. Pero la cosa se torció y acabaron rompiendo. Él no tardó en volver a encontrar el amor junto a Yailin la más Viral y desde que comenzaron su relación no han faltado momentos de polémica.

Pero ellos siguieron a lo suyo contra viento y marea y finalmente, hace seis meses, celebraron su boda civil. El siguiente paso en estos casos, es el de formar una familia y acaban de confirmar que están en ello, sin salirse del guion.

“VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 👹 👸🏼 HOY VAMOS A SABER SI ES NIÑO O NIÑA!!!!!!!! 👶🏽 👧🏽❤️‍🔥🥰 🥰🥰🥰 QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO 🕊🙏🏽🤍 TE AMO 💕 @yailinlamasviralreal💍😘😘😘🇵🇷🇩🇴”, confirmaba el cantante en su cuenta de Instagram.

El sexo del bebé

Han celebrado esa fiesta que se ha puesto tan de moda para desvelar el sexo del bebé junto a amigos y familiares. Han soltado humo y confeti que señalaban que lo que están esperando es una niña.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧 no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita Te amo @anuel 👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧”, escribía ella en sus redes sociales.

Yailin ha compartido un vídeo del momento clave de la fiesta y la hemos podido ver saltando de felicidad.

Ahora nos quedan unos meses por delante de embarazo del que seguro que se hablará mucho.