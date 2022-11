Bad Bunny, de nuevo elegido como el artista perfecto para ligar

Bad Bunny está que se sale, y no solo nos referimos a su triunfo sobre los escenarios en su World's Hottest Tour. El Conejo Malo se ha convertido en el ayudante perfecto de los usuarios para ligar, o al menos eso es lo que dice el último informe publicado por Tinder: Year In Swipe.

El puertorriqueño ha sido elegido por segundo año consecutivo como el rey de esta red social. En concreto, ha sido su música la que se ha llevado el título de la banda sonora favorita de los usuarios que utilizan esta plataforma.

El nuevo Year in Swipe nombra Me Porto Bonito de Bad Bunny y Chencho Corleone, Tití Me Preguntó y Ojitos Lindos con Bomba Estéreo como las tres canciones más escuchadas en España por miembros de Tinder en 2022. Esto quiere decir que son los temas más añadidos por los usuarios a sus perfiles, permitiendo dar a conocer sus gustos a todo el que se encuentre con su biografía.

Este es el Top 10 de canciones más escuchadas:

Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone Tití Me Preguntó - Bad Bunny Ojitos Lintos - Bad Bunny, Bomba Estéreo Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo As It Was - Harry Styles Heat Waves - Glass Animals We Don't Talk About Bruno - Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz, Encanto - Cast Moscow Mule - Bad Bunny Bad Habit - Steve Lacy Efecto - Bad Bunny

Pero eso no es todo. El puertorriqueño también ocupa el primer lugar de la lista de artistas más mencionados por los miembros de esta red social. Comparte pódium con Harry Styles, Feid, Rels B y The Weeknd. Arctic Monkeys, Bizarrap y Quevedo, Extremoduro, Glass Animals y Rosalía ocupan la sexta, séptima, octava, novela y décima posición.

Las tendencias de 2022

El Year In Swipe de Tinder también trae otros datos relevantes para sus usuarios. Entre ellos está el de las tendencias, que analiza en profundidad el comportamiento de todos ellos en la red social. En 2022, se ha llegado a la conclusión de que los jóvenes olteros se apropian del "situationship" como un estado de relación válida, es decir, que apuestan por una relación casual consesuada por ambas partes, siendo más que un ligue esporádico pero sin llegar a ser una relación tradicional al uso. El positivismo, las citas sin alcohol, ser divertido, original, atrevido y nostálgico y dejarse guiar por los astros son otras de las tendencias que se han podido ver, y mucho, en Tinder este año.

Y tú, ¿tienes tu técnica perfecta para ligar? ¿Recurres a Bad Bunny para conseguirlo?