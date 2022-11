¿Quién es Alicia Peña? La mujer de Jorge Pérez a la que le habría sido infiel con Alba Carrillo

Las fiestas de empresa a veces pueden pasar factura, como a Jorge Pérez y Alba Carrillo, quienes no van a olvidar este fin de semana nunca. Con motivo de la cena de Unicorn, una de las productoras de Mediaset, se han reunido para dar el pistoletazo a la Navidad y, a juzgar por las imágenes que se han filtrado donde se puede ver el tonteo que se traen entre manos, lo habrían pasado más que bien.

El tema está dando mucho de qué hablar. No por parte de Alba, quien está soltera y no tiene que rendirle cuentas a nadie, sino porque el ganador de Supervivientes es padre de una familia numerosa de la que siempre ha presumido y, además, el marido perfecto. O no tanto. Y es que la afectada por excelencia ha sido su mujer, Alicia Peña.

¿Quién es Alicia Peña?

Ahora que ha salido a la luz la infidelidad han sido muchos quienes han cuestionado una posible crisis entre la pareja, pero ¿quién es Alicia Peña, la tercera en discorida? Es escritora, coach motivacional y además, madre todoterreno, algo de lo que presume siempre que puede.

Siempre ha mantenido su anonimato y lo cierto es que poco se ha sabido de ella hasta que Jorge Pérez se adentró en la aventura de Supervivientes y, durante los meses que estuvo en la isla, pudimos conocer un poco a su mujer. Lo defendió a capa y espada y su manera clara, concisa y respetuosa la llevó a triunfar en redes mientras su marido, conocido también como el guardia civil de la edición, conquistaba la pantalla.

No era casualidad y es que su buena manera de expresarse, no dejando que las cámaras la intimidasen, es fruto de su profesión. Alicia Peña se dedica al mundo del coach motivacional y, tal y como reflejan los vídeos que comparte en sus redes donde habla del crecimiento personal, de cómo conseguir llegar a la cima y en los que comparte trucos para conectar con nuestro yo interior que todos llevamos dentro, se le da más que bien.

Tal y como se define ella a sí misma es una "menotra de Héros Inolvidables" y no le falta razón. Sus casi 120 mil seguidores son testigos de la capacidad que tiene para levantarles el ánimo con sus apuntes. No solo destaca por las charlas que da desde su casa, sino que también se sube encima del escenario y da conferencias a nivel institucional por toda España.

Su otra faceta

Además de en redes, donde también se siente más a gusto que en brazos es con un boli en la mano y con un folio. Su lado de escritora también es algo que muestra en su Instagram con la venta de sus libros con temática de autoayuda: "Autora de la trilogía Tú eres Tu Súper Poder".

Sin embargo, su afán de ayudar a los demás también le ha llevado a querer ir a África con un voluntariado para colaborar en las necesidades de ese país. Aunque lo cierto es que, tras el nacimiento de su pequeño Marlon hace apenas cuatro meses, este gesto todavía tiene que esperar unos meses.

Madre todoterreno

Su familia es lo que la tiene totalmente enamorada, y no hay dudas de ello. Actualmente residen en Madrid y, aunque ahora se dude de su idílico matrimonio, lo cierto es que junto a Jorge y sus cuatro hijos siempre han demostrado un buen equilibrio a la hora de educar a sus hijos en unos valores sólidos.

Tanto Alicia como Jorge se desviven por sus cuatro hijos fruto de una historia de más de doce años: Martina, Mario, Marcos y Marlon son su máxima prioridad y, al final, ambos es la faceta que más disfrutan, la de ser padres.