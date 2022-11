Jorge Pérez habla tras ser pillado con Alba Carrillo en una fiesta de Navidad: “No hay más responsable que yo”

Jorge Pérez y Alba Carrillo no han pasado el mejor fin de semana. Estamos en fechas de muchas fiestas, algunas de trabajo. Ellos han coincidido en la de Navidad de Unicorn, la productora de varios programas de Mediaset y seguro que lo van a lamentar durante mucho tiempo. Y todo porque se han filtrado unas imágenes en las que podemos ver el tonteo de estos dos colaboradores con besos incluidos.

Y no pasa nada por parte de ella que está soltera, pero Jorge es padre de una idílica familia numerosa que siempre ha potenciado su papel de padre y marido perfecto. Así que, estas imágenes han sido una debacle absoluta.

Alba Carrillo ha sufrido un linchamiento en redes a lo largo de los dos últimos días. En Fiesta, tiraban de hemeroteca y le recordaban viejas declaraciones suyas en Hable con ellas, en las que aseguraba que para que un hombre sea infiel tiene que haber señoritas que participen. Era cuando Feliciano López le fue infiel a ella y buscaba culpables por todas partes.

Alba no se lo ha tomado muy bien y ha asegurado que “me enfado porque he evolucionado como persona y afortunadamente soy otra, es agotador tener que dar explicaciones, soy la primera que ha entonado el mea culpa, ya está bien de blanquear la imagen de unos y lapidar a otros”.

Tiene la sensación de que se está lavando la imagen de Jorge mientras que a ella se la está dilapidando. "Ese informe no ha sido generoso conmigo y sí ha sido muy generoso con él, es muy fácil ir siempre a por Alba Carrillo, hay también incoherencias de Jorge, pero eso no lo habéis sacado”, expresaba, “yo también he sufrido unos cuernos públicos y a mí se me tachó de loca, ojalá yo hubiera tenido un marido como Jorge y hubieran salido a darme mi lugar".

Jorge Pérez entra en directo

El tema ha dado mucho de sí. En un momento dado, Jorge quería entrar por teléfono y dar su versión. “He fallado, estoy intentando recomponerme sin buscar la compasión de nadie. Porque yo he escuchado en una ocasión que se perdona todo menos la felicidad y el éxito y tengo la sensación de que se estaba esperando que fallase esa imagen de padre, de marido… que no fuese real y veo como ahora intentan desde otros programas, otras personas, supuestos conocidos, ahora, ahora que he tocado fondo, ahora que estoy roto, intentan coger un trozo como si fuera algo que pudieran repartirse”, alegaba.

Desde que salió esta información a la luz, han surgido más testimonios, muchos de ellos llegados desde Cantabria, de donde es él, que aseguran que no es la primera vez y que la mujer de Jorge sabe a quién tiene al lado y así le ha comprado. Pero Jorge, lo niega rotundamente.

“Que si no es la primera vez, que si Alicia se enfada conmigo cuando voy a fiestas, cuando ella es la primera que me anima a ir, que si tengo una relación con una persona que tenemos en común, cuando es la madrina de mi hijo… yo reconozco que no he estado a la altura, pero por favor, no alimentemos más esto con suposiciones. No ha habido treinta segundos que yo haya desaparecido de la fiesta”, aseguraba sobre lo que se está diciendo de que desapareció un rato del evento.

Desde el principio ha asumido toda la culpa. “No hay mayor responsable que yo, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Y no hay más responsable que yo por este tonteo. Ni Alba, ni la gente que lo grabó, ni los colaboradores con sus opiniones. No culpo a nadie. Me culpo a mí. No busco detalles, compasión ni nada. El dolor que tengo es mío y lo llevaré siempre”, admitía.

“No sé si me lo perdonaré, pero ese dolor lo voy a tener siempre y, además, estoy seguro de que siempre va a haber gente dispuesta a recordármelo. Es un asunto mío en el que yo tengo que demostrarle a mi mujer y darle el lugar que le corresponde. Y respetarla, porque no la he respetado”, seguía entonando el mea culpa.

Le decía a Amor Romeira que las informaciones que le han llegado no son ciertas. “Nosotros, como padres de familia numerosa, llevamos una vida intensa, no tenemos tiempo para el aburrimiento. Pero de ahí a que mi matrimonio estuviese pasando por una crisis es totalmente falso”, afirmaba con rotundidad.

“Yo sé que he metido la pata y tengo que asumir las consecuencias como lo estoy haciendo. Sé que va a haber mucha gente dispuesta a subirse al carro, que no sé qué ganan con ello, no lo entiendo. Me rompe pensar que alguien quiera beneficiarse de algo así”, se quejaba.

Emma García aseguraba que la mayor preocupación de los que le quieren, entre los que se incluía ella, era que se perdonase por el error que ha cometido.

Con la voz quebrada

“Cuando proyectas una imagen de felicidad, de familia, cuidado, detrás hay un trabajo”, decía mientras empezaba a quebrarse su voz, “que nadie se piense que tú te levantas todos los días siendo feliz, porque aquí todos tenemos problemas y hay que trabajarlos. Y una relación de tantos años se trabaja diariamente, no viene de la noche a la mañana. Yo sé que hay mucha gente a la que eso le duele y le molesta porque le hace ver la realidad de su casa, pero no puede permitir que haya gente ahora, dispuesta a sumarse a este carro”.

Y sí, también ha hablado de Alba: “No se merece ningún avasallamiento, ni por parte de los colaboradores, ni por parte de las redes sociales. Ayer Alba me escribió, yo la respondí y no la responsabilizo, la culpa es mía. Ella sabe que le tengo un cariño increíble, me parece una persona maravillosa y ya”.

Y ella se emocionaba y no era capaz de pronunciar muchas palabras. Veremos si Jorge logra hacerse perdonar por su mujer y si Alba deja de ser la mala de este desliz.