The Weeknd anuncia sus conciertos en Madrid y Barcelona durante el After Hours Til Dawn Tour de 2023

Los fans españoles de The Weeknd están de enhorabuena. Su artista favorito traerá las canciones de sus discos After Hours y Dawn FM en directo a Madrid y Barcelona en 2023 con la gira After Hours Til Dawn. ¡Se viene la auténtica fiesta!

Así lo ha anunciado el propio artista a través de las redes sociales, donde ha compartido la lista de conciertos que lo mantendrán ocupado en Europa y América Latina desde junio hasta octubre del próximo año.

Por Madrid y Barcelona pasará en concreto los días 18 y 20 de julio respectivamente. Así, el Cívitas Metropolitano y el Estadi Olímpic Lluís Companys recibirán al intérprete con los brazos abiertos y muchas ganas de darlo todo. Aunque no vendrá solo. Kaytranada y Mike Dean serán sus teloneros en la gira por nuestro continente y América Latina.

Si quieres hacerte con tu entrada, estarán disponibles a partir del 2 de diciembre a las 12:00 horas en Ticketmaster, El Corte Inglés y Live Nation, aunque si tienes una cuenta en esta última plataforma, tienes acceso directo a la preventa el 1 de diciembre a la misma hora.

Pero eso no es todo. Tal y como indica la página web oficial del Atlético de Madrid, el canadiense es embajador del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, por lo que se asocia para contribuir con los fondos de esta segunda etapa de la gira al Fondo Humanitario XO para hacer frente al hambre mundial. Es decir, un euro de cada entrada vendida en Europa irá destinado a esta causa, así como cada libra en el Reino Unido y cada dólar en los países de América Latina.

Los fans de The Weeknd lleva mucho tiempo queriendo disfrutar de la música en directo de su artista favorito en España. Y es que se había visto obligado a posponer su visita a nuestro país, en el que iba a ofrecer su show en octubre de este año. Pero el canadiense está más que listo para llevar sus dos últimos trabajos a los escenarios europeos, y como estaba en deuda con los fans de España, no ha dudado en incluir estas dos ciudades en su lista de paradas.

Y tú, ¿vas a hacerte con tus entradas para disfrutar del espectáculo que el artista canadiense tiene preparado? ¡Comienza la cuenta atrás! Y esta vez, parece de verdad.