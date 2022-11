‘La Resistencia’: Manuel Carrasco y su momento más surrealista en una firma de discos: “Me acojoné y todo”

Los fans de Manuel Carrasco están de enhorabuena. Su artista favorito acaba de lanzar Corazón y Flecha, su octavo álbum de estudio con el que da la bienvenida a una nueva etapa. Tal ha sido su emoción que quiso compartirlo con sus fans horas antes de su lanzamiento oficial en unos cines de Madrid, y no pudo contener las lágrimas.

Ahora no es de extrañar que veamos al artista visitando algunos de los programas más conocidos de nuestra televisión para así acercar a su público su nuevo proyecto. Uno de ellos es La Resistencia, el programa presentado por David Broncano que ha recibido a nuestro protagonista este lunes 28 de noviembre.

Como ya es tradición, el artista se ha enfrentado a todo tipo de preguntas improvisadas a través de la cuales hemos podido conocer algún que otro detalle de su vida y carrera que hasta entonces no había desvelado. Una de estas anécdotas está relacionada con una fan, que protagonizó uno de los momentos más surrealistas vividos por Manuel en una firma de discos. "Normalmente firmas un disco a cada persona y me vino una chavala con 15 y me dijo 'Ahora te vas a estar tranquilito y me vas a firmar uno a uno'", recuerda Carrasco.

Pero eso no es todo. "Normalmente va uno más rápido. Yo iba mirando así, levantaba los ojos. Y me... vamos, que me metió caña. Me puso en mi sitio. Llegó un momento en el que me acojoné y todo", confiesa con una risa nerviosa.

Me vienen con 15 discos para firmar y yo también me acojono. #LaResistencia @manuelcarrasco_ pic.twitter.com/wwLjmTgz6P — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 28, 2022

Amores flechados

Como mencionamos en líneas anteriores, Corazón y Flecha es el proyecto recién nacido de Manuel Carrasco. Llegó al mundo el pasado 25 de noviembre, y desde entonces sus canciones se han convertido en las fieles acompañantes de sus miles y miles de fans en todo el mundo.

Uno de los temas que incluye es Coquito, en el que Manuel se inspira en sus pequeños para emocionarnos con una historia sobre la importancia de la conexión inquebrantable entre un padre y un hijo.

Con esta nueva etapa, el artista vive su "momento más bonito", o al menos eso es lo que dejó claro en la presentación del disco en los cines de Madrid. "El momento en el que las compartes [las etapas] y sabes la emoción de la gente más importante, que sois ustedes, que seguís mi carrera desde siempre, mi evolución, todas las cosas que hemos hecho y con las que hemos conseguido tantas cosas", declaraba.

Y tú, ¿ya has escuchado Corazón y Flecha?