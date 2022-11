Marta Peñate asegura en ‘El debate de las tentaciones’ que Laura Casabela se ha liado con 5 famosos

Laura Casabela es una de las chicas que este año más juego ha dado en La isla de las tentaciones. Empezó en la misma despedida cuando se quedó hecha polvo después de que su chico, Mario González, no quisiera despedido de ella. Decidió vengarse, acercándose a Adrián, el soltero que la hizo caer en la tentación.

Este lunes noche se ha pasado por el plató de El debate de las tentaciones y ha reconocido que le da vergüenza verse y que no se acostumbra y ha admitido que su primer acercamiento con Adrián no fue honesto.

“Ese primer acercamiento que yo tuve con Adri sí que me arrepiento un poco porque a pesar de ser un chico que sí era mi prototipo y físicamente me gustaba, no fue cien por cien honesto, conmigo misma. Creo que siempre ando con la cabeza poniéndome en lo peor que me pueda pasar, en lo que me puedan hacer, voy un paso por delante y creo que ir el paso por delante, por la despedida que tuve con Mario, no fue una reacción honesta”, explicaba.

“No fue despecho, fue más una cosa de, estoy tan sumamente obsesionada con lo que me hagan o el daño que me puedan hacer que yo siempre que pienso que si yo lo hago antes me va a doler menos lo que él me haga”, aclaraba.

Las acusaciones de Marta Peñate

Pero ahí estaba Marta Peñate para poner los puntos sobre las íes. “No te creo y pienso que todo lo que dices es mentira porque aquí la reincidente eres tú, según Mario. ¿Tú le has puesto los cuernos a Mario antes de ir a La isla de las tentaciones?”, le preguntaba directamente.

Y ante la negativa de Laura, ella contraatacaba: “No te creo porque yo tengo en mi móvil por lo menos cinco personas con las que tú les has puesto los cuernos, del mundo Mediaset, a Mario. Mínimo cinco personas y del mundo, casualmente del mundo Mediaset”.

Unas palabras que secundaba Alejandra Rubio: “A mí por lo que me cuentan y la información que me dan, con pruebas, es que es gente conocida, gente que todos conocimos de aquí, de la cadena”.

“Yo en ese aspecto estoy super tranquila porque puedo ser una persona que cometo mil errores, pero lo que nunca hago es mentir y siempre que he vuelto con él o él ha vuelto conmigo, los dos nos hemos contado todo y hemos tenido una relación de idas y venidas brutal, hemos pasado mucho tiempo que no nos hemos hablado, no nos hemos peleado y todo lo que he hecho en ese tiempo que he estado peleada con él, cuando hemos vuelto se lo he contado siempre”, aseguraba ella.

Además, aseguraba que, en esos tiempos de distanciamiento, Mario también tenía sus líos, “siempre con la misma persona que, para mi gusto, es peor”.

Discusión con Álvaro Boix

La gran discusión entre Laura y Mario en el programa vino a causa de la infidelidad que destapó Álvaro Boix a su llegada a Villa Playa. Dijo que ella y Laura se habían liado antes de entrar al programa y que él no sabía que tenía novio.

Es lo que repitió anoche cuando conectaron con él vía Skype. Desveló que, a la mañana siguiente de su noche de pasión, Laura se equivocó y le dijo: ‘Buenos días Mario’, y ahí se enteró de que tenía pareja.

"Lo primero, este chico tiene más cuento que Calleja. Lo segundo, tu amigo Darío ha hecho un vídeo en mtmad contando lo que sabía de la historia y tu teoría de que no lo sabías se desmonta. Y lo tercero, yo te conté que habíamos discutido, que estábamos enfadados, te conté la bronca y por la mañana te dije que Mario me estaba escribiendo”, replicó Laura.

Reacción a la patada

Entre las imágenes que vio Laura en el debate estaban las de Mario dando una patada a la Tablet en su hoguera tras ver imágenes de Laura que no le gustaron.

"Para bien o para mal Mario es una persona completamente hermética. Nunca se expresa, ni muestra cariño, ni cosas bonitas. Es muy lineal y nunca reacciona de esa manera. No me gustó porque es un acto que no lo veo propio de él. No es una persona con comportamientos impulsivos y agresivos", explicó.

Después de esto, ¿alguien piensa que esta pareja tiene futuro?