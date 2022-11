Los Javis: los primeros que conocieron la faceta interpretativa de Aitana

La cuenta atrás para el estreno del primer proyecto cinematográfico de Aitana ya ha comenzado. La Última vera la luz el próximo 2 de diciembre en Disney+, una fecha que todos los seguidores de la artista tienen reservado en su agenda.

Este 29 de noviembre se ha celebrado la rueda de prensa con la presencia del reparto que aparecerá en la pantalla, entre los que se encuentran la cantante, Miguel Bernardeau, Aitor Luna o Luis Zahera. Como no podía ser de otra forma, no han tardado en llegar la preguntas a la protagonista sobre su futuro profesional en la música o sobre cómo empezó en el mundo de la interpretación.

Su primer contacto con el cine

Durante la rueda de prensa ha explicado que siempre "su pasión ha sido cantar y la música", pero hubo un momento clave en el que se dio cuenta que ser actriz también podía ser un nuevo camino en su vida. "Cuando entré en Operación Triunfo con toda esa aventura de empezar clases de interpretación con Los Javis, que imaginate lo divertido que era", ha comenzado a explicar, mostrándose agradecida con estos dos artistas por darle el empujón.

"Ahí sí que me empezó a llamar la atención". Con estas palabras Aitana comenzó a relatar cómo había empezado a descubrir el mundo que había detrás, especialmente cuando iban actores que eran amigos de los Javis y daban clases de improvisación. Aunque, como confiesa, todo se quedó ahí hasta que conoció a Miguel y veía como trabajaba en sus personajes y la pasión que tenía.

¿Quieres saber desde cuando tiene interés @Aitanax por el mundo de la interpretación? ¡Hoy nos lo cuenta en la rueda de prensa de #LaÚltima! pic.twitter.com/D3fFzr0LAT — UniversalMusicSpain (@UniversalSpain) November 29, 2022

Después de esto, empezó a participar en diversos castings: "Supongo que eso venía de mi carrera como cantante y muchos de ellos tenían que ver con la música". Probó en muchos de ellos y, un día, la llamaron para participar en una película. Sin embargo, no se veía preparada en el momento en el que se encontraba: "Era algo muy guay, me ilusioné muchísimo, pero en ese punto de mi vida no me veía para nada preparada".

Pero meses más tarde, comenzó a tomar clases de interpretación y en 2020 se decidió cuando comenzó a salir la idea de La Última: "Ahí ya dije, no quiero perderme la oportunidad de hacer algo así, de que mi primer proyecto sea tan grande con Disney y que realmente vaya sobre lo que es la música".

Última fecha para ‘11 Razones Más Tour’

Otra de las noticias que sus seguidores estaban deseando confirmar era la nueva y última fecha de su gira. Aunque todo el mundo pensaba que Uruguay había sido el fin del tour, en redes sociales ya nos ha ido dejando pistas de que podría haber una sorpresa pendiente.

¡@Aitanax anuncia en la rueda de prensa de #LaÚltima que dará un último concierto con su gira #11RAZONESMÁSTOUR!



Dentro de muy poquito desvelará la fecha y lugar donde despediremos el año por todo lo alto. ¿Preparadxs? 🤭🎶 pic.twitter.com/RRQlYLkxpM — News Aitana (@NewsAitana) November 29, 2022

Pues en esta charla ha "confirmado" que queda un show para el mes de diciembre: "Muy pronto diré la fecha, aunque a lo mejor me matan porque no esta 100% asegurado. No va a ser por La Última, va a ser por Aitana, va a ser por mi Tour, pero puedo cantar alguna canción de La Última que puede ser muy bonito".

Como ha explicado, muy pronto dará la fecha que todo el mundo espera para ser los primeros en estar en el último concierto de 11 Razones Más Tour