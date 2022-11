Aitana a Miguel Bernadeau en ‘La Última’: “No vamos a enrollarnos”

¡Ahora sí que sí! No queda nada para que podamos ver La Última: la primera serie protagonizada por Aitana junto a su pareja Miguel Bernardeau. El próximo viernes, 2 de diciembre, Disney+ estrena en exclusiva la ficción. Además, se trata de la primera producción española de la plataforma. Vamos, que tiene toda la pinta de que va a ser un pelotazo.

Para ir aumentando el hype (que ya lo tenemos por las nubes), este mismo lunes, 28 de noviembre, Disney+ España ha compartido un clip exclusivo de Aitana y Miguel teniendo una preciosa conversación como sus personajes: Candela y Diego.

La pareja aparece en el ring de boxeo teniendo una preciosa conversación. Diego, interpretado por Miguel, le da una sorpresa a Candela, el personaje de Aitana. Ambos terminan tumbados en el centro del cuadrilátero, hablando sobre su relación.

“Te conozco de toda la vida”, le dice él a ella. ¿Y qué le contesta Aitana en su papel de Candela? “Diego, no vamos a enrollarnos. Es que ahora no puedo”, le responde. Una conversación super tierna que, gracias a su relación real, desprende química por todos lados.

Nueva canción de La última

Si este clip le ha sabido a los fans de Aitana (que lo dudamos), también podemos escuchar una canción exclusiva de la serie. Una de las que se lanzarán junto a la ficción el próximo viernes.

Se trata de un medio tiempo acompañado de un piano que dice así: “Aquí a mi lado y esta noche no seré tan fría. Mi cama está vacía. Te he esperado tanto tiempo y no lo sabía-. Te busqué sin encontrarte y te encontré al no buscarte. Me di cuenta de la suerte que tenía. Yo no te pude escribir, no pude hablar. Sabes que yo no sé mentir, no sé disimular. Hay cosas que la gente se inventa, no quiero que nadie se dé cuenta”

Mientras que suena la canción, la pareja se va acercando poco a poco hasta que sus rostros terminan rozándose. Eso sí, el clip se termina justo ahí. ¿Habrá beso entre Candela y Diego? Esperemos que sí.