Cristian cuenta lo que realmente hubo con María de los Ángeles en ‘El debate de las tentaciones’

En el programa de este jueves conoceremos la decisión de Ana tras su hoguera de emergencia con Cristian en La isla de las tentaciones. Si decide irse, Cristian también tendrá que abandonar el programa. Si decide darle otra oportunidad, ambos podrán volver a sus respectivas villas.

Si la semana pasada era ella la que visitaba el plató del debate y hacía una demostración práctica de cómo se prepara el bocadillo de atún con mayonesa que dijo que ya no le iba a preparar a su chico, esta semana le ha tocado a él.

Y mientras mezclaba ingredientes explicaba que él también ha hecho cosas por Ana. Todas las mañanas, durante dos años y medio, le dejaba una nota amorosa a su chica. Eso sí, Alejandro Nieto, probador de los bocadillos, ha asegurado que Ana prepara mejor los bocadillos que Cristian.

Defensa de sí mismo

Pero eso era la anécdota. Cristian llegó al debate para defenderse y asegurar que no es tan malo como lo pintan. “Me están lloviendo muchas críticas, me está lloviendo de todo y no soy tan malo como parece. Tenía ganas de que llegara el día para poder explicarme. Hay gente para todo, he recibido críticas de todos los colores”, aseguraba.

Sandra Barneda quería saber qué es lo que más le había dolido de todo lo que le han dicho en las últimas semanas. “Me afecta un montón que se metan con mi familia. Y también que trataba mal a Ana fuera de la villa, en nuestra relación normal y no era así. Mi relación con Ana ha sido siempre muy buena. Me tratan como a una bestia, una persona muy mala. Lo llevo mal”, admitía.

Su acercamiento a María de los Ángeles fue muy cuestionado y lo que llenó el vaso de Ana que estaba ya bastante lleno. “La cagué, fui infiel y es una mierda, es así. No me siento bien”, dijo sobre ese momento en el que aseguró que la tentadora estaba completamente desnuda.

Relato de los hechos

“Ese momento fue un calentón, pero esa chica a mí me atraía. Era una chica que a mí me gustaba. Partiendo de eso nos bañamos en la piscina con ropa, fuimos a las habitaciones, ella me pidió ropa seca, fuimos a mi habitación y ella se desnudó delante de mí. Ya es jodido”, explicaba.

“Al final acabamos los dos en el baño, yo en ese momento no me acordé de Ana, la verdad, la cosa se calentó y hubo tocamientos. No llegamos a acostarnos. A mí, aunque no lo creáis, hubo algo que me dijo, ‘Ana’, y paré, de hecho, paré en seco”, seguía relatando.

Esta semana veremos qué decisión tomó Ana en la hoguera de emergencia y que marcó su paso en el programa. De momento, en redes, sigue habiendo linchamiento contra Cristian. Y muchos no entienden lo blandos que fueron con én el plató.

Queda historia por contar, pero de momento ha asumido sus errores. "La cagué. Lo de las muestras de cariño fue una manera de intentar quitarle hierro al asunto. Me he equivocado. Me tendría que haber puesto más en el lugar de Ana", llegó a decir.