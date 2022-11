Jennifer López, más enamorada de Ben Affleck que hace 20 años: Así surgió ‘This Is Me... Now’

Jennifer López está dispuesta a demostrarnos que, al contrario de lo que nos han enseñado en los últimos años, no solo las historias de desamor hacen grandes canciones; el amor también es una profunda -y muy buena- fuente de inspiración.

La cantante acaba de anunciar This is Me... Now y, para celebrar este viaje tan personal y profesional que ha realizado en las últimas dos décadas, JLo se ha sentado con Zane Lowe en Apple Music 1 para relatar el final feliz de su historia de amor con Ben Affleck, un cuento de hadas que comenzó en 2002 con This Is Me... Then y, tras una ruptura muy dolorosa, una nueva vida de éxitos por separado: "Hace 20 años, me enamoré del amor de mi vida. Estaba trabajando en un álbum que se llamaba 'This Is Me... Then' que trataba de capturar ese momento en el tiempo. Ahora, lo más asombroso, lo más increíble ha sucedido... La razón por la que estamos aquí es porque quiero capturar este momento en el tiempo y porque es incluso mejor que la primera vez".

En esta sincera conversación, López habla de cómo escribió el álbum hace 20 años cuando estaba profundamente enamorada de Ben, de la destrucción de su relación y de cómo el desamor afectó a su carrera, de cómo trabajó más para ocultar su dolor y de cómo se comprometió a trabajar en sí misma. Además, cuenta cómo se ha reencontrado consigo misma 18 años después, de cómo ha aprendido que el amor verdadero existe y de cómo este camino influye en su noveno y próximo álbum.

Jennifer Lopez: ‘This Is Me…Now’, Ben Affleck, and Love | Apple Music

Ben Affleck: el mayor fan de JLo

"Le encanta este álbum. Le encanta la música. Se sabe toda la letra…Es una locura. También estuvo conmigo mientras lo creaba. Sabe lo que es hacer un álbum. Escuchas las maquetas en el coche, escuchas las mezclas, dices “He escrito esto hoy. ¿Qué te parece?" Así era una y otra vez durante los dos años que estuvimos juntos, dos años y medio que estuvimos juntos. Lo conoce muy bien y le gusta mucho. Es mi mayor fan, lo cual es increíble, y me apoya. Cuando volvió a mi vida, me pasó lo mismo, me sentí tan inspirada y tan sobrepasada, que la emoción me salía a borbotones", afirma al locutor.

Amor, desamor y sensacionalismo

Jennifer asegura que su amor por Ben no surgió como un flechazo: "Creo que lo que pasó es que, al trabajar juntos, nos hicimos muy buenos amigos. Nos dimos cuenta de que estábamos locos el uno por el otro. Me encontré pensando en él después de la película. Teniendo que ocuparme de mis propios asuntos, porque estaba saliendo de una relación en ese momento. Pero es como si lo supieras, como: 'Esta es la persona con la que quiero estar'. Y eso fue lo que me sucedió durante meses. No fue algo instantáneo porque no se nos permitió hacerlo; sino que fue algo que fue creciendo con el paso del tiempo".

También desvela que la prensa rosa y la cultura del chisme fue la que destruyó su relación con el actor en un primer momento. "Fue algo nuevo que nos destruyó; la energía externa que nos llegaba. Y nos amábamos. Fue duro y, a veces, injusto, pero ninguno de los dos somos de lamentarnos. En aquel momento decidimos que sólo teníamos que desempolvar todo y seguir adelante. Creo que, de una manera muy extraña, eso nos motivó a ambos a reconvertirnos y hacer las cosas que terminamos haciendo: ambos nos introdujimos en la rueda de hacer otras cosas, pero no juntos; sino por separado", relata.

De sumergirse en el trabajo para ocultar su dolor al amor propio por encima de todo

La superestrella internacional confiesa que durante muchos años se refugió en el trabajo como mecanismo de defensa -"Mi manera de sobrevivir era trabajar más, hacer más, y ocultar ese lado de mí, mi dolor. Tenía que hacerlo. No hacía música como hasta ahora desde 2002"-.

Finalmente, tras su divorcio y este viaje de introspección que ha realizado, ha aprendido a quererse a sí misma, y así lo aconseja: "Necesitas cometer errores. Necesitas caer para volver a levantarte y decir, aquí estoy... En mi caso, después de mi divorcio, me pregunté qué estaba haciendo mal. Tenía dos bebés, trataba de hacer que aquello funcionara con todo mi corazón y mi alma. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está mal de mí? Eso me hizo mirarme a mí misma, y ahí empezó el trabajo... Mis hijos tienen ahora 14 años, mis gemelos, fue un viaje de 10 años de descubrirme a mí misma y cometer los mismos errores y volver a intentarlo de nuevo. Bien, tengo esa pieza resuelta, y luego otra y luego otra...Empiezas a juntar las piezas y empiezas a profundizar en ti misma hasta que te rehaces de nuevo. Tienes que aprender a amarte a ti misma. Yo estaba en ese viaje de tratar de averiguar lo que era amarse a una misma, porque sabía que nunca podría tener realmente el verdadero amor en mi vida hasta que descubriera esa pieza. Esa es la parte más importante. Tomé todas esos caminos diferentes y probé diferentes prácticas e ideas y terapeutas, todo tipo de entrenadores de vida y libros y cualquier cosa que pudiera caer en mis manos. Y de repente, empiezas a crear una nueva persona".

Fe ciega en el amor verdadero

"Me reencontré con el amor de mi vida y decidimos que íbamos a estar juntos para siempre. Por tanto, creo que todo el mensaje del álbum es que este amor es real. Así que, si como yo, a veces has perdido la esperanza, casi te has rendido, no lo hagas. Porque el amor verdadero existe y algunas cosas duran para siempre y eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo y eso requiere mucha vulnerabilidad. Pero no me detuve y algunas cosas me asustan. Creo que algunas partes también asustan a Ben. Él dice: '¿De verdad quieres decir todo esto?' Y yo le contestao que no sé hacerlo de otra forma. Entré en todo esto con la actitud de capturar este momento en el tiempo. Soy diferente a quién era hace 20 años: he crecido, he aprendido cosas, he pasado por un divorcio y por diferentes relaciones difíciles a veces y cosas privadas que sucedieron.... Pero todo eso me trajo a este lugar y se trataba de capturar lo que soy ahora, aquí hoy, y lo que he pasado. Hay canciones que hablan de lo que es esta vida para mí", reflexiona.