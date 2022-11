Nia Correia y Rocco Hunt: ¿realmente odian la pizza con piña?

Nia Correia, Rocco Hunt y Lennis Rodríguez han unido sus voces en Candela: una canción llena de ritmo donde los estilos de los tres artistas se unen. ¡Y menuda maravilla! Para contarnos todos los detalles de este single, Nia y Rocco acudieron a los estudios de LOS40.

“Los tres somos Candela. Somos muy locos”, dice Nia sobre por qué surgió la colaboración. “Nos hemos unido los tres, tiene la parte más urbana de Rocco, mi parte más latina y el chanteo de Lennis”, dice la cantante canaria.

Rocco y Nia, aunque se conocían de oídas, no fue hasta el día de la grabación cuando se conocieron en persona. “Allí grabamos la canción. Estoy muy feliz con esta colaboración”, dice el italiano.

¿Se atrevería Nia a cantar en italiano?

Cada vez son más los artistas españoles que se atreven con el italiano. Tras el éxito de Ana Mena en Italia con canciones como Mezzanotte o Una Volta Ancora o Lola Índigo con Caramello, no nos extrañaría ver a Nia cantanto en italiano.

“Si Rocco me enseña. Entiendo un poco. Creo que él entiende más castellano que yo italiano”, dice la ganadora de Operación Triunfo 2020.

“Es que he tenido muy buenas profesoras de español”, dice el italiano haciendo referencia a sus colaboraciones con Ana Mena y Lola Índigo.

A favor o en contra de la pizza con piña

“En un mundo equivocado como la pizza con piña”, dicen en un momento los artistas en Candela. Teniendo en cuenta estas declaraciones, hemos querido saber si no les gusta la pizza con piña. Sobre todo, la opinión del italiano: “Yo nací en Nápoles y la gente no va a mezclar la piña con pizza. Es un postre para nosotros y mezclar esos sabores es una cosa rara. No lo digo yo, lo dicen los maestros de la pizza”.

Nia elige su favorito para el Benidorm Fest

“Sin escuchar las propuestas, a priori Agoney. La gente va a ver lo talentoso que es y lo involucrado que está en su proyecto. Para mí es Agoney. También me gusta mucho Famous. Conozco sus voces y me gustan mucho”, ha dicho Nia.

¡Dale al play y descubre la entrevista completa!