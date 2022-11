¿Cuánta energía derrochamos?

Quizás no te lo habías planteado, pero querrás saber la respuesta a esta pregunta: “¿Los insectos duermen”? Otra cosa que quizás no te habías cuestionado es quién tuvo mayor protagonismo en la domesticación de los perros hace cientos de años, ¿la mujer o el hombre? ¿Y que hay hongos que brillan de una manera increíblemente verde en la oscuridad? ¿O que si no nos ponemos las pilas con el cambio climático muchas ciudades pueden acabar bajo el agua en menos tiempo del que pensamos. Muchas preguntas, y sus respuestas, en El Eco de LOS40.

1#. ¿Sabías que…los insectos duermen?

Aunque siempre los hayas visto con mucha actividad, los insectos, el grupo de animales invertebrados más numerosos del planeta Tierra, sí que duermen. Como lo es para nosotros, el descanso en los insectos es crucial para recobrar la energía necesaria para buscar alimento, protección, pareja y reproducirse. Lo que pasa es que no descansan de la misma forma que nosotros. Se pueden dar dos casos: en algunas especies el sueño equivale a cortos periodos de descansos también llamados de “aparente inactividad”, mientras que en otras especies equivale a un reposo más profundo, llamado “letargo”. Cada especie de insecto tiene su forma particular de dormir, variando tanto en la duración, el momento del día en que lo hacen, la forma y el lugar. Pero hay algunas características que casi todos los insectos comparten al dormir: duermen con los ojos abiertos, reposan sus antenas y buscan sitios seguros.

El descanso en los insectos es crucial para recobrar la energía necesaria para buscar alimento

2#. ¿Sabías que…por cada grado que subimos el termostato aumenta hasta un 8% el consumo de energía?

Un correcto aislamiento del hogar es el método más eficaz para ahorrar con la calefacción y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están recalentando el clima. Según los informes de habitabilidad de las viviendas en España, más de un 30% de la energía que utilizamos para calentar nuestros hogares se desaprovecha. Pero hay viviendas donde las medidas de aislamiento son tan nulas que llegan a despilfarrar más de la mitad de la energía consumida. Una manera de evitar esto es revisar las juntas de las ventanas con silicona, instalar burletes aislantes en las ventanas y cintas bajeras de goma o de cepillo en las puertas. Todos son sistemas muy fáciles de instalar y nada caros. Poner cortinas y alfombras también puede ayudar mucho.

Un correcto aislamiento del hogar es el método más eficaz para ahorrar con la calefacción y reducir las emisiones

3#. ¿Sabías que…las mujeres fueron clave en la creación del vínculo entre perros y humanos?

Como explica un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Washington, el género podría ser un factor determinante en la domesticación de los lobos y la relación mutuamente beneficiosa entre los perros y los seres humanos. La caza y el clima son los factores que se creían determinantes hasta ahora, pero se podría decir que gracias a las mujeres nuestra relación con los canes es la que es. Según la investigación, cuando ellas estaban más involucradas con los perros, la comunidad los consideraba más útiles, tenían más relevancia dentro del grupo y el carácter del can era mucho más dócil.

4#. ¿Sabías que…hay unos hongos que brillan en la oscuridad?

Se trata de hongos bioluminiscentes. Se pueden ver en el triángulo Goualougo, en la República del Congo. La gente que vive allí lo llama “fuego chimpancé”. La bioluminiscencia es un proceso que se da en algunos organismos vivos, en el que la energía que genera una reacción química se manifiesta como luz que no produce calor, lo que hace que sea eficiente en términos de energía. La bioluminiscencia tiene distintas funciones en los ambientes naturales, entre ellas la defensa, la comunicación, la reproducción y la atracción de presas. Una amplia variedad de organismos emiten luz, incluyendo bacterias, hongos, insectos, crustáceos, moluscos y peces. Mientras que en los hábitats marinos el uso de la bioluminiscencia está generalizado, la bioluminiscencia terrestre se limita al reino de los hongos e invertebrados, como las luciérnagas, y algunos escarabajos.

5#. ¿Sabías que…el nivel del mar podría subir 1 metro para el año 2100?

Según un estudio, los océanos están aumentando más rápido de lo que se pensaba y, en el peor de los casos, podrían superar 1 metro para fines de siglo. La investigación apunta que un aumento global del nivel del mar podría obligar a desalojar ciudades costeras como Miami, Nueva York, Alejandría, Venecia o Bangkok. Si el aumento de la temperatura es menor a 2 °C, el aumento se podría quedar en 0,5 metros, por eso es urgente que se reduzcan las emisiones globales de manera inmediata.

Suscríbete gratis a la newsletter sobre ecología, cambio climático y biodiversidad más completa y entretenida en www.beeletter.org