Llega el Spotify Wrapped 2022: cómo ver tu resumen de los artistas y canciones más escuchadas de este año

El fin de año se acerca y por eso, no es raro encontrar a usuarios posteando y compartiendo fotografías de sus planes navideños. Sin embargo, con la Navidad a la vuelta de la esquina es raro no pensar en hacer balance y en eso Spotify juega con ventaja, ya que por fin ha lanzado el Wrapped 2022 para que todos los usuarios podamos conocer cuáles son las canciones y los pódcasts que más ha escuchado cada uno de los usuarios en esta plataforma.

De esta forma, vas a poder obtener un resumen con todas las escuchas que has hecho desde enero hasta octubre de este 2022, así como gráficas con algunos datos curiosos sobre tu perfil como oyente, que podrás compartir con amigos y sí, también en Instagram. Eso sí, para los más despistados esto no tiene nada que ver con el Instafest de Spotify, que es otra aplicación de la plataforma que lleva varios días desatando la euforia entre los usuarios, ya que permite crear un cartel de festival de música con los artistas y grupos que más hayas escuchado en este 2022. ¡Ahora ya puedes interactuar con las dos!

La plataforma de audio, consciente del club de adeptos que generó el Wrapped en su lanzamiento el pasado año, ha introducido mejoras que permiten, no solo analizar los géneros y los artistas más escuchados, sino explorar nuevos campos y a mostrarlo al resto del mundo en dos formatos diferentes: tu personalidad como oyente y Día del audio.

Tu personalidad como oyente: en este caso no solo se limita a recopilar todo lo que has escuchado, sino más bien lo que dice de ti. Para ello, ha desarrollado diferentes tipos de personalidad en los que encajarás en función de los géneros, los artistas y las canciones más escuchadas. ¡Prueba a verlo!

Día del audio: muestra tus estados de ánimo a lo largo del día y lo mejor es que puedes compartirlo con una historia de lo más interactiva.

¿Cómo ver el Wrapped Sptotify 2022?

Antes de saber cómo ver tu resumen es importante tener en cuenta que esta información solo está disponible para aquellos usuarios que tienen una versión premium, independientemente del tipo de dispositivo.

El mecanismo para ver tu Wrapped Spotify 2022 es exactamente el mismo que el del año anterior: un carrusel con gráficas donde se reflejan tus preferencias musicales y tus escuchas en este último año. Pero, ¿cómo accedo a él?

Abre tu app de Spotify. Haz clic en el banner colorido que aparece en la pantalla principal bajo el siguiente título: “(nombre) tu Wrapped 2022 ya está aquí”. Aparecerán varias historias de forma consecutiva en la pantalla con todos los detalles y que te darán la opción de “compartir historia" si así lo deseas.

Nada más iniciarse podrás ver que la presentación es de lo más interactiva y dinámica y que el resumen con las canciones, los artistas y los géneros más escuchados vendrá cargado de sorpresas. Además, tu Spotify Wrapped presentará estadísticas y datos de los más curiosos, como la evolución de tu estado de ánimo a lo largo del día o todos los minutos que has estado escuchando música en la plataforma. ¿A qué esperas para ir a ver el tuyo?

Otros datos curiosos

Spotify también ha hecho público cuáles son los artistas y las canciones que más se han escuchado en todo el mundo, y nuevamente, por tercera vez consecutiva, Bad Bunny se corona como el artista más influyente de la plataforma. Aunque le sigue muy de cerca Taylor Swfit, The Weeknd, BTS y Ed Sheeran, por citar solo algunos.

En esta misma categoría, pero en el género opuesto, Rosalía es quien lidera la clasificación de artistas femeninas más escuchadas en este último año. Barriendo nuevamente para casa, otra gran noticia es que Quevedo se corona como el artista nacional más escuchado en nuestro país.