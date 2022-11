Instafest en Spotify: cómo crear tu cartel de festival con los artistas y grupos que más escuchas

Seguro que te suena. En las últimas horas has empezado a detectar un patrón en Instagram: todos tus seguidores suben a stories un cartel de festival. Pero, si te fijas detenidamente, aunque el formato parece el mismo, los nombres que ves en cada uno de ellos son diferentes. Desde The Rolling Stones hasta Omar Montes, pasando por Quevedo o Pink Floyd.

No, no te has vuelto loco/a ni te falla la vista, tampoco estás ante el festival de música más random de la historia. Se trata de una nueva aplicación llamada Instafest que, a través de Spotify recopila tu lista de canciones, artistas o grupos más escuchados y crea un cartel de festival digno de Coachella o Tomorrowland.

Cómo usar Instafest con Spotify

Para poder hacer uso de esta web y subir tus carteles personalizados a Instagram el único paso indispensable para poder acceder a esta nueva funcionalidad es tener una cuenta en Spotify.

Después, es necesario entrar en la web de Instafest, desde donde hay registrarse con la cuenta propia de Spotify. Tras esto, te dirige a la página de la plataforma online de música, desde donde hay que entrar con tus datos.

Una vez hayas aceptado el paso de cesión de tus datos (algo obligatorio), se crea de forma automática un cartel de festival con diferentes nombres que tú como usuario puedes editar o cambiar a tu gusto.

'Home' de Instafest con Spotify. / A.E.

Entre todas las opciones de personalización, puedes elegir el diseño de tu cartel (Malibu Sunrise, más veraniego y paradisíaco o más nocturno y moderno, LA Twilight), así como el rango de tiempo — las últimas 4 semanas, los últimos 6 meses o 'todo el tiempo'— e, incluso, ponerle el nombre que quieras al festival.

Cuando ya está todo seleccionado y el cartel del festival ha quedado como te gustaría, ya solo queda pulsar en 'Shave and Share' y, desde ahí, te da la opción de compartir en redes sociales tu propio cartel.

Para aquellos que no tengan cuenta en Spotify, calma; porque no solo se puede acceder a Instafest con esta plataforma, ya que también es compatible con Last.fm, Un sistema de recomendación de música que construye perfiles y estadísticas sobre gustos musicales.