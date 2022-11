El renacer de Take That con ‘Patience’: fue “el regreso más grande de la historia”, según Nicky Wire

Patience supuso el renacimiento de Take That. Cuando Gary Barlow la grabó, “no había cantado ante el micrófono en ocho años”. La banda mancuniana asumió un enorme reto cuando regresó en 2006, diez años después de su separación. “Había pasado mucho tiempo”, el panorama de la música pop había cambiado y también su estatus: ya no eran una ‘boy-band’. Ahora que los cuatro habían pasado ya de la treintena, eran una ‘man-band’. Y para más “inri”, la ausencia del carismático Robbie Williams pesaba mucho. Pero sus temores se disiparon cuando comprobaron el espectacular éxito de la primera canción que lanzaban en una década – y primer single de Beautiful world –. Según Nicky Wire (bajista de Manic Street Preacher), Patience fue: “El single de regreso más grande de la historia. Si Neil Young lo hubiera escrito, la gente lo llamaría 'obra maestra’".

El regreso de la ‘man-band’

"A partir de hoy, no habrá más Take That", dijo con voz quebrada Gary Barlow. Aquel 13 de febrero de 1996, la ‘boyband’ inglesa había convocado a los medios para anunciar su ruptura. El desconsuelo de sus fans se extendió por buena parte de Europa. Casi diez años después, el 25 de Noviembre de 2005, reunieron de nuevo a la prensa. Esta vez para comunicar justo lo contrario: “… los rumores son ciertos y nos uniremos de nuevo para salir de gira". Y de nuevo, era Barlow el portavoz de la noticia. Esta vez sonriente y de buen humor. La formación saldría de gira en 2006 (The Ultimate Tour), reviviría sus días de gloria de los 90s y publicaría un nuevo disco (Beautiful world). Y todo eso lo harían por primera vez sin Robbie Williams.

Se enfrentaban a un enorme desafío. La música había cambiado, ellos habían madurado y sus fans de antaño también. Había que reinventarse. Y eso es lo que hicieron. No pudieron elegir un título más apropiado para su reaparición después de toda una década de espera: Patience.

Patience fue el single de avanzadilla de Beautiful world, el cuarto álbum del cuarteto de Manchester. Tras su lanzamiento el 13 de Noviembre de 2006, Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen y Jason Orange se quedaron en shock cuando comprobaron el extraordinario éxito que tenía. Lideró las listas de Alemania, España, Suiza y Reino Unido, donde permaneció cuatro semanas en el puesto líder. Además de ser uno de los singles más vendidos (de 2006 y 2007), ganó un Brit Award a Mejor Single Británico y fue votado como Disco del Año 2006.

“Los astros se habían alineado”

Para Gary Barlow fue una inyección de confianza. La que había perdido tras la ruptura de Take That, cuando sufrió una profunda depresión: “Todo era un tormento. Me avergonzaba de mí mismo”, confesó en The Guardian. Cuando escribió Patience junto a sus compañeros de banda y John Shanks, también productor del disco, sintió que “los astros se habían alineado”. En una entrevista con BBC Radio, reveló: “Durante 10 años pude ver esta canción, pero no pude escucharla. Y ahí estaba, justo delante de mí”.

Take That - Patience

El ganador de seis Ivor Novello reconoce en Yahoo! News: "Sin esa canción yo no sé lo que hubiera ocurrido después. Habíamos regresado, pero solo hacíamos conciertos. Con Patience, de repente, estábamos de nuevo en las listas. Me sentí muy orgulloso por eso. Era una buena canción”.

“No había cantado ante el micrófono en ocho años”

"Es divertido porque había pasado años diciendo a la gente que me rodeaba que nunca sería artista, que nunca más volvería a cantar”. Por eso, cuando Barlow grabó Patience llevaba mucho tiempo años sin ponerse delante de un micro: “Recuerdo que no había cantado ante el micrófono en ocho años. Había pasado mucho tiempo. No me gustaba el sonido de mi voz. No me gustaba cantar porque eso me recordaba a cuando estaba frente al público. En ese momento era algo que esperaba no tener que volver a hacer de nuevo”, explicó en Yahoo.com. Y añadió: "Cuando hablamos de canciones como Patience, ahí está todo mi ser, ese soy yo regresando en su totalidad”.

Por supuesto, cuando regresó con el grupo y volvió a tener al público en frente, pensó: “Adoro cantar. Había olvidado lo mucho que me gusta cantar”.

“Si Neil Young lo hubiera escrito, la gente lo llamaría 'obra maestra"

Tres años después del lanzamiento de Patience el bajista de Manic Street Preachers ocupó los titulares de la prensa británica con sus declaraciones sobre Patience en el periódico The Guardian. Según Nicky Wire: “Es el single de regreso más grande de la historia. Y no es una afirmación irónica”. Pero ahí no quedó la cosa. El galés continuó diciendo: “Si Neil Young lo hubiera escrito, la gente lo llamaría 'obra maestra".

"Ese Gary Barlow es un genio. No habrá nadie que me lo discuta", siguió alegando Wire. "Esa letra - 'Mi corazón está adormecido, no tiene sentimientos/ mientras sigo curándome/ solo intento tener un poco de paciencia' - es tan oscura. Hay también una madurez que encaja con los chicos que ya son adultos".

Su defensa de la banda inglesa estuvo a punto de causarle un disgusto. Sucedió en una ceremonia de premios, en 2006: "Recuerdo que escuché a Alex Turner (Arctic Monkeys) poniendo a parir a Take That y estuve a punto de liarla. Iba a levantarme y James (Dean Bradfield, líder de los Manic's) me agarró del brazo y me dijo 'No lo hagas Nicky, mantén la calma". “Hay demasiadas bandas alternativas pretendiendo hacer el pop perfecto, y estos (Take That) les patean a todos el trasero”, remató Nicky