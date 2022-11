Los vestidos de Edurne y Paula Echevarría que nos han dejado alucinados: “Espectáculooo”

Puede que en el plató el centro de las felicitaciones fuera Risto Mejide por su cumpleaños, pero en las redes sociales el público ya había dado el pase de oro a los vestidos de Edurne y Paula Echevarría como merecedores de llegar a la gran final.

La solista madrileña ayudada por su estilista Arturo Argüelles eligieron un look de auténtico infarto en el que su vestido parecía una segunda piel. Con un cierto aire a cuero pero con un estampado de piel de serpiente, la intérprete y presentadora estaba espectacular. El escote y la pierna al aire terminaron de poner el toque sensual a sus kilométricas piernas rematadas con unos preciosos Jimmy Choo.

Liastublla es la firma creadora de este precioso vestido de fiesta que la cantante supo completar con un peinado sencillo y elegante con efecto mojado y un maquillaje que potenció sus labios rojos, sus pómulos y su nariz. Su aparición fue una auténtica sensación que dejó a las redes boquiabiertas.

"Virgen Santísima!!!", "Cuando te he visto al empezar el programa he dicho... joer que cachón está hoy la edu!!! 🔥🔥🔥" o "😻Wow, eres toda una obra de arte, una oda a la belleza🌹😘" fueron algunos de los comentarios más atrevidos de los instagramers atraídos por su sensacional estilismo y figura.

No se quedó atrás Paula Echevarría quien también apostó por el negro junto a su estilista Abraham Gutiérrez. Su traje acampanado con escote palabra de honor en pico es obra de Studio Tay Funkaba rematado con unas botas altas de Luis Onofre. La presentadora y modelo lucía además un bronceado ideal que combinó con el coletero que recogía su larga coleta en un recogido maravilloso.

"Gran gran compañera, mejor jurado y aún mejor persona" posteó Risto Mejide en su cuenta oficial de Instagram consciente de que la noche era de ellas dos. En esta ocasión la batalla de los modelazos fue para Edurne y para Paula Echevarría.

El Got Talent tuvo muchas sorpresas, muchos momentos emotivos, grandes artistas sobre el escenario y dos vestidos que hiptonizaron a las redes sociales. Todo muy completo.