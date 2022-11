Risto Mejide se emociona con las sorpresas que le ha preparado ‘Got Talent’ por su cumpleaños

“Tenemos otro gran protagonista que, además, hoy, cumple años y le hemos preparado lo que más le gusta y lo que más le puede emocionar que es una sorpresa”, decía Santi Millán antes de animar a todo el plató de Got Talent a cantarle Cumpleaños Feliz a Risto Mejide.

El protagonista en cuestión empezó poniendo caras raras, luego tapándosela y finalmente, terminó emocionado cuando vio la tarta de cumpleaños tan especial que le habían preparado ahora que ya tiene 48.

“Hoy, en tu cumpleaños, se presenta en sociedad una cosa en la que dices que has estado trabajando mucho tiempo”, explicaba Santi. Y es que, delante de ellos había una tarta con forma de libro, el que está a punto de lanzar Risto que no acertó más que a decir, “estoy flipando”.

Dieciséis notas, así se llama su nueva novela, la primera de carácter histórico que publica y que nos retrotrae a la época de Johann Sebastian Bach. De ahí que, en esa portada, lo que vemos, es un piano.

“Risto Mejide no ha podido estar como semifinalista, aunque tuvo una actuación estelar en audiciones tocando el piano. Hablando de esas dieciséis notas, decíamos, ¿cómo le preparamos un pastel que le guste? Y dije, ponle su libro, que su libro le gustará, ¿no?”, explicaba el presentador del programa.

Y parece que sí, que le ha gustado. “Sabemos que no te gustan las sorpresas, que eres un hombre de tenerlo todo controlado, de saberte el guion, pero ya sabes lo que es Got Talent, que aquí no hay guion”, seguía diciendo Santi.

“No me gustan las sorpresas, no me gusta Cumpleaños feliz, no me gusta nada de lo que habéis hecho, pero esto es un regalo porque es quizás el proyecto más importante de mi vida, es la primera novela histórica que voy a publicar. Yo ya sabía cuál era la portada, pero no sabía que hoy se iba a hacer pública en este programa”, explicó Risto.

“Es una historia muy personal y habla de Bach y, en realidad, habla de toda la gente que se ha enamorado de quién, en teoría, no debía de enamorarse y aunque saliese bien o mal esas historias que acaban, siempre son una obra de arte”, añadió mientras todo el mundo pensaba en su propia historia con Laura Escanes.

Más sorpresas

Pero ahí no terminaban las sorpresas. En un momento dado Santi se ha vuelto a acercar a él para preguntarle si le gustaban Bach o El rey león y cuando ha dicho que sí, ha dado paso al siguiente número que tenía de todo eso.

Ha sido cuando ha aparecido en escena Alberto de Paz, el que fue subcampeón de la primera edición de Got Talent. Ha tocado una combinación de tres piezas al piano con esos ingredientes incluido un Cumpleaños feliz más.

“Me ha parecido precioso. Me ha parecido una obra de arte, el talento se demuestra en estas cosas, en ser capaz de hacer lo que sea con el gran Bach, El rey león o incluso Cumpleaños Feliz”, valoraba Risto.

Parece que el cúmulo de sorpresas acabaron tocándole la fibra sensible porque pidió la oportunidad de decir algo. “Gracias a mis compañeros porque este año habéis sido importantísimos para mí”, les decía a Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez que no dudaban en levantarse y abrazarse con él.

“Te queremos Risto”, decía Edurne en el que ha sido uno de los momentos más emotivos de la noche.

Seguro que Risto no va a poder olvidar este día en mucho, mucho tiempo.