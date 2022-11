El Resurrection Fest 2023 ya tiene cartel con Ghost, Pantera y Slipknot a la cabeza

El Resurrection Fest, una de las grandes citas veraniegas del heavy metal en nuestro país, ya tiene cartel para su edición de 2023 en Viveiro y este no ha defraudado a los amantes de este estilo musical ya que, tal y como preveían las quinielas, el evento traerá a nuestro país a tres grandes bandas referentes del género: Ghost, Slipknot y Pantera.

Pero estos tres grupos no serán los únicos que se subirán a los escenarios gallegos el próximo verano. El cartel de 2023 del Resurrection Fest incluye a Papa Roach, Architects, Alter Bridge, Powerwolf, Behemoth, The Gost Inside, Fever 333, Desakato, Hatebreed, Motionless in white, Lacuna Coil, Black Flag, Amaranthe, Perturbator, Mono, Madball, Alcest, Rise of the Northstar, Belphegor, Blind Channel, H2O, Lucifer, Coven, Dead by April, Seep Token, Born of Osiris, Jesus Piece, The inspector Cluzo, Nervosa, Orbit Culture, Slope, Konvent, Man Whit A Mission y muchas bandas más hasta llegar a las 100 que irán rotando entre los cuatro escenarios que la organización ubicará en Viveiro y que acogerán a los miles y miles de asistentes que se trasladen hasta allí entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2023.

La organización del festival prevé que la próxima edición, la 18ª de esta gran fiesta del heavy metal en España, sea la más multitudinaria hasta la fecha y para ello, están preparando algo muy especial que incluirá nuevas bandas que se sumarán al cartel principal en los próximos días.

Entradas a la venta desde el 1 de diciembre

Los amantes del heavy metal podrán comprar su entrada para el Resurrection Fest 2023 a partir de las 14:00 horas de mañana, jueves 1 de diciembre, en la web oficial del festival, y hasta entonces no se conocerá el precio de partida de los tickets que pone a la venta la organización así como tampoco sus formatos, aunque se espera que se pongan a disposición del público tanto bonos para los cuatro días que dura el festival como entradas válidas para cada uno de los días en particular.