Muere durante su noche de bodas el cantante de 37 años Jake Flint

El cantante estadounidense de música country Jake Flint murió de forma repentina mientras dormía durante la madrugada del pasado domingo 27 de noviembre a los 37 años justo cuando se encontraba en su noche de bodas, tal y como ha comunicado públicamente su mánager Brenda Cline a través de las redes sociales.

"Con el corazón roto y en profundo dolor debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente. Hoy he intentado varias veces hacer una publicación, pero no puedes comentar lo que no puedes procesar", escribió hace solo unas horas la gestora de carreras de artistas de country junto a una fotografía del momento en el que ella y Flint firmaron su primer contrato.

"Jake fue incluso más que eso (un amigo) para mí, lo amaba mucho, como a un hijo. Era el artista más divertido, más hilarante, más trabajador y dedicado con el que he trabajado en mi carrera", continuó la mánager del artista para después explicar a sus fans que el artista falleció solo unas horas después de darse el sí quiero con su mujer.

"Necesitamos oraciones, todo es tan surrealista... Por favor, oren por su nueva esposa Brenda, por la preciosa madre de Jake, por su hermana y por el resto de su familia y amigos. Esto va a ser increíblemente difícil para muchos... Te amamos Jake y en nuestros corazones para siempre", concluyó Cline.

Por su parte, su recién estrenada esposa y ahora viuda, Brenda Flint, en un inicio solo tuvo fuerzas para compartir con todos sus seguidores unas imágenes del ,sin duda, fue uno de los momentos más felices de su relación con Jake. En ellas se puede ver a la pareja compartiendo un momento de risas, bailes y confidencias solo unos minutos después de haberse dado el sí quiero.

"No lo entiendo", comentó Brenda junto a este e motivo vídeo para después, lanzar un comunicado algo más largo pero igual de desgarrador: "Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en vez de eso tengo que elegir ropa para enterrar a mi marido. La gente no está destinada a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que vuelva", escribió para comunicar al mundo su pérdida.

Cuatro discos influenciados por cantautores e iconos del rock

Jake Flint, nacido en Ocklahoma, era conocido en el mundo de la música country, un estilo musical al que había dedicado prácticamente toda su vida gracias a la influencia de su padre, quien al ser diagnosticado de ELA cuando Jake era solo un niño, le animó a sumergirse en el mundo de la música, la que había sido siempre su gran pasión y un mundo del que ahora, debido a su enferemedad, debía alejarse como miembro activo.

Durante su carrera Jake Flint lanzó cuatro discos de estudio, todos ellos influenciados por referentes tan diversos como las icónicas bandas de rock Nirvana y Perl Jam y algunos cantautores de Texas entre los que destacan Guy Clark y Townes Van Zand. El primero, titulado Im'n not Okay, vio la luz en 2016, el segundo se publicó en 2018 bajo el título Liven an Not OK at Cain's Ballroom, en 2020 lanzó su trabajo más personal, al que bautizó con su propio nombre, James Flint, y por último, el pasado 2021 estrenó Live and socially distanced at Mercury Lounge.